Tudi danes gneča na meji z Avstrijo in Hrvaško

Po sobotni gneči na mejah s Hrvaško in Avstrijo je na enega prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v poletju tudi danes pričakovati povečan promet predvsem na relacijah med slovensko južno in severno sosedo.

Prometnoinformacijski center za državne ceste pričakuje povečan promet predvsem na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško. Trenutno je čakalna doba na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Obrežje in Gruškovje.

V delu Nemčije, Nizozemske in Švice se končujejo počitnice, na gnečo pa bi lahko vplival tudi poziv Avstrije iz tega tedna, naj se njeni državljani nujno vrnejo iz Hrvaške, saj so se številni na novo okuženi vrnili iz te države, opozarja STA.

Ob prevešanju avgusta v drugo polovico pa bi se lahko z dopusta na Hrvaškem začelo vračati tudi več Slovencev. Prihodnji teden je glede na izjave vladnega govorca Jelka Kacina, direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka in tudi notranjega ministra Aleša Hojsa zaradi večanja števila vnosov okužb s koronavirusom pričakovati zaostritev pogojev za prihod iz Hrvaške v Slovenijo. Med možnostmi je uvedba karantene po povratku v Slovenijo, ki bi jo lahko, kot je omenil Krek, odredili tudi le za osebe, stare med 15 in 34 ali 35 let.