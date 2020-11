Koronavirus je v Italiji in Srbiji podrl nov žalosten mejnik

V Italiji so danes dosegli mejnik več kot milijon okužb z novim koronavirusom od začetka pandemije. V zadnjem dnevu so potrdili še 32.961 novih okužb, skupno pa 1.028.424. Nov mejnik je padel tudi v Srbiji, kjer so v zadnjem dnevu potrdili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom in rekordno število smrtnih žrtev covid-19.