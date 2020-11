Prvega novembra je bil v Črni gori pogreb vodje Srbske pravoslavne cerkve v Črni gori, metropolita Amfilohija, na katerem se je zbralo več tisoč ljudi, velika večina pa ni upoštevala zaščitnih ukrepov za omejevanje prenosa okužb z novim koronavirusom.

Ljudje so se trupla dotikali in ga poljubljali kljub opozorilom, da bi lahko bilo še kužno. Foto: Reuters

Mnogi so celo poljubljali truplo metropolita Amfilohija, čeprav je umrl za posledicami bolezni covid-19. Truplo je bilo namreč v odprti krsti, čeprav so črnogorski zdravniki javno pozivali tamkajšnje oblasti, naj Cerkvi izdajo poziv za zaprtje krste, saj bi lahko bilo truplo še vedno kužno.

V dnevih po pogrebu je število okuženih v Črni gori močno naraslo. Na dan pogreba so v Črni gori potrdili 373 novih primerov, tretji dan po pogrebu pa 1.356, kar je največ v enem dnevu od začetka širjenja koronavirusa v Črni gori.

Hiter porast okužb so epidemiologi pripisali predvsem nespoštovanju ukrepov na pogrebu metropolita, je poročala STA.

V balkanski državici, kjer živi okoli 622 tisoč prebivalcev, so nato zaostrili ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Veljati so začeli peti dan po pogrebu, 6. novembra. Med drugim so od takrat v Podgorici, Cetinju, Budvi in Ulcinju zaprte gostilne in šole. Člani različnih gospodinjstev se ne smejo družiti v stanovanjih in hišah. Ukrepe so sprejeli za najmanj 14 dni.

Kljub ukrepom so bile zadnje dni številke dnevnih okužb v povprečju višje od tistih pred pogrebom, vseskozi pa raste število aktivnih primerov. Če je bilo na dan pogreba 5.163 aktivnih okužb, jih je bilo v torek, 10. novembra, že 7.427.

