Kaj prinaša novi protikoronski paket

Minister za gospodarstvoZdravko Počivalšek in za finance Andrej Šircelj sta predstavila novosti, ki jih prinaša šesti protikoronski paket. Vsi ukrepi, ki jih paket prinaša, so namenjeni zaščiti delovnih mest, sta povedala ministra. Šesti paket ukrepov je vreden okoli milijardo evrov.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je uvodoma povedal, da so se v šestem paketu poleg ukrepov, ki pomagajo celotnemu gospodarstvu, še posebej osredotočili na težave najbolj prizadetih panog in malega gospodarstva, ki je najbolj ranljivo.

Je pa minister dodal, da bodo že v prihodnjih dneh začeli pripravljati sedmi paket, ker se razmere tako hitro spreminjajo, da se moramo iz meseca v mesec prilagajati dogodkom z novimi rešitvami. Pri tem pa bodo vodili intenzivni dialog z gospodarstveniki in sindikati.

Država bo podjetjem delno pokrila njihove fiksne stroške

Poleg ukrepov subvencioniranja čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa in državnih poroštev za bančne kredite uvajamo tudi nove ukrepe, s katerimi bomo podjetjem delno pokrili njihove fiksne stroške. "Ključni ukrep PKP6 je vsekakor povračilo nekritih fiksnih stroškov," je dejal.

Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od prvega oktobra do konca leta, torej za čas treh mesecev. Upravičene so pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred prvim septembrom 2020 in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje, je pojasnil minister.

Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki padli za vsaj 40 odstotkov. Znesek, do katerega bodo upravičena podjetja, se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019. Na osnovi tega, bodo tista podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 40 do 70%, prejeli 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Tista podjetja, ki jim bo promet padel za več kot 70%, pa bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje.

Pri tem so omejeni najvišji zneski, ki jih lahko prejmejo podjetja, in sicer do 3 mio EUR oziroma do 800.000 EUR za tista podjetja, ki so ustanovljena po 1. oktobru 2019. Upravičenci bodo na FURS predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta in bodo nato 20-tega v naslednjem mesecu dobili izplačilo.





Novice V torek potrdili 2.217 novih okužb V Sloveniji smo v torek okužbo z novim koronavirusom ob 7.515 testih potrdili pri 2.217 ljudeh. Delež pozitivnih je bil tako kar 29,50 odstotka. V bolnišnicah se zdravi 1.192 ljudi, od tega 202 bolnika na intenzivni negi. Včeraj je umrlo 40 bolnikov, kar je največ od začetla epidemije.

Šircelj: Nov paket ukrepov je nujen, stari delujejo

Foto: STA Minister za finance Andrej Šircelj je na tiskovni konferenci povedal, da je šesti protikoronski paket, ki ga je pripravila vlada, glede na razvoj epidemije nujen, saj se tako kot na zdravstvenem področju povečuje tveganje tudi na gospodarskem, finančnem in socialnem podorčju. Dodal je, da je zato nujno, da sprejmemo dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest v podjetjih, da podjetja, ki lahko delajo, tudi delajo, podjetja, ki pa ne morejo delati, pa lahko preživijo, da kriza mine.

Šircelj je povedal, da je dejstvo, da so ukrepi za ohranjanje delovnih mest, nujni. Prav tako pa je po njegovih besedah razvidno, da so ukrepi v prvih paketih učinkoviti in uspešni. Na to kaže, tako minister, podatek o nezaposlenosti, saj je bilo v maju 90 tisoč nezaposlenih, oktobra pa dobrih 83 tisoč. Res pa je, dodaja Šircelj, da veliko ljudi ne dela in tem so omogočeni prihodki, ki jih plačuje država.

Da so ukrepi učinkoviti, dokazujejo tudi ocene mednarodnih bonitetnih agencij in napovedi Evropske komisije. Te napovedi glede okrevanja so za Slovenijo ugodnješe kot za večino držav EU. Napovedi agencij prav tako kažejo na stabilnost države.

Ta kriza je drugačna kot prejšnja

Šircelj je dejal, da je ta kriza drugačna kot prejšnja. Nekateri sektorji so v slabšem položaju kot drugi, tukaj govorimo predvsem o storitvenem sektorju, turizmu, transportu. In ti sektorji so deležni posebnih ukrepov tudi v tem novem protikoronskem paketu.