Tanker ARC 1, ki pluje pod panamsko zastavo, je postal politično in gospodarsko nezaželen, ko so odkrili, da najverjetneje prevaža iransko nafto. Čeprav EU ni uvedla embarga na iransko nafto, ta ni zaželena zaradi ameriških sankcij, vsi, ki bi želeli trgovati z njo, tudi banke, prek katerih se vršijo plačila, pa tvegajo kazni na ameriškem trgu.

Tanker je bil v sredo zasidran med Omišljem in Reko, njegova usoda pa je nejasna, piše Večernji list.

Iz družbe Janaf so v ponedeljek sporočili, da "Janafu prihod ladje ARC1 ni bil najavljen", iz pristanišča na Reki pa na poizvedbe časnika o usodi ladje, ki je v njihovem pristanišču, niso hoteli odgovoriti.

A Panama-flagged tanker carrying what is suspected to be Iranian crude oil was due call at the Croatian port of Rijeka on May 4, but it didn’t. Instead, as it approached the port, Arc 1 abruptly reversed coursehttps://t.co/rwesXBtysg