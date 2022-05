Počivalšek svari pred regulacijo cen goriva

Cene goriv so visoke. Če pogledam, kaj se dogaja po svetu, bo šlo verjetno še višje," je opozoril Počivalšek in hkrati poudaril, da v Sloveniji za zdaj ni težav z dobavo goriv.

Cene goriv so visoke. Če pogledam, kaj se dogaja po svetu, bo šlo verjetno še višje," je opozoril Počivalšek in hkrati poudaril, da v Sloveniji za zdaj ni težav z dobavo goriv. Foto: STA

Cene goriv lahko znižamo, če:



- odkrijemo nafto,

- začnemo predelovati nafto,

- cene ponovno reguliramo. Vendar, POZOR. Gorivo mora nekdo dobavitelju plačati. V tem primeru se strošek prevali na naše otroke, ki bodo plačevali naše kredite,

- se znižajo nabavne cene na trgu. — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) May 5, 2022

"V letu 2022 so cene goriv nenadno narasle zaradi vojne v Ukrajini. Ker bi dvig cen (v ceno je vključeno morebitno tveganje) najbolj občutili državljani in gospodarstvo, je vlada ceno pogonskih goriv začasno regulirala," je odločitev vlade pojasnil Zdravko Počivalšek.

Cene 95-oktanskega bencina in dizla so se po koncu 45-dnevne cenovne regulacije ta teden močno dvignile. Po sankcijah, ki jih je Evropska komisija uvedla proti Rusiji, med katerimi je tudi embargo na uvoz ruske nafte, pa, kot kaže, višanju cen ni konca, na kar opozarja tudi gospodarski minister.

"Cene goriv so visoke. Če pogledam, kaj se dogaja po svetu, bo šlo verjetno še višje. V Sloveniji goriva ne črpamo in ne predelujemo, tako da smo popolnoma odvisni od uvoza," je še zapisal. Poudaril je tudi, da v Sloveniji za zdaj ni težav z dobavo goriv, zato so cene ponovno liberalizirane, tako kot v vseh ostalih evropskih in tržno naravnanih državah po svetu.