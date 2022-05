Gorivo v Sloveniji in čez mejo, pritožbe tudi iz AMZS

V primerjavi s sosednimi državami ima Slovenija trenutno poceni bencinsko in drago dizelsko gorivo. Zelo majhne so tudi razlike med različnimi domačimi ponudniki goriv.

Najcenejši liter bencinskega 95-oktanskega goriva je včeraj v Ljubljani znašal 1,62 evra, za liter dizla je bilo treba odšteti vsaj 1,82 evra.

Kljub višji podražitvi je bil konec prvomajskih praznikov naval na bencinske črpalke manjši kot v začetku marca. Foto: Bojan Puhek Pri severnih sosedih Avstrijcih so bile cene dokaj primerljive. V Spielfeldu je bilo treba za liter bencina odšteti 1,61 evra, v Celovcu pa vsaj 1,66 evra.

Drugače je pri dizlu, ki je v Avstriji precej cenejši. Včeraj so se cene za liter gibale okrog 1,75 evra. To je približno deset centov na liter manj. Za Korošce, ki imajo bencinsko črpalko blizu čez mejo, ima obisk tuje bencinske črpalke lahko smisel. Pri 50 litrih je razlika v računu pet evrov.

Hrvati točijo cenejši dizel

Tudi na Hrvaškem so bile včeraj cene primerljive s slovenskimi. Najcenejši liter 95-oktanskega bencina je stal 12,61 kune (1,68 evra), liter dizla pa 13,27 kune (1,76 evra). Tako kot v Avstriji je torej tudi na Hrvaškem dizelsko gorivo precej cenejše kot v Sloveniji.

Nedavne podražitve, potem ko je vlada zaradi geopolitičnih razmer in dogajanja na mednarodnem in domačem trgu z naftnimi derivati ter velikih nihanj cen začasno regulirala cene, kažejo, da potrošniki skorajda nimajo izbire oziroma se, četudi se je pojavilo nekaj diskontnih ponudnikov, konkurenca kvečjemu zmanjšuje, so sporočili iz AMZS.



Predsednik AMZS Andrej Brglez je ob tem izpostavil, da se vsekakor zavzemajo za načela delovanja prostega trga, ki praviloma res prinaša prednosti za potrošnike, vendar le ob pogoju, da ta deluje pravilno. "Glede na obstoječe razmere na slovenskem trgu z naftnimi derivati pa AMZS ponovno izraža zaskrbljenost, da trg ne deluje na način, ki bi potrošnikom zagotavljal konkurenčnost ponudbe oziroma cen," je zapisal. Od države pričakuje, da bo ustrezno ukrepala in zaščitila tako interese potrošnikov kot gospodarstva.



Na AMZS si tudi želijo, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o cenah goriv na posameznem bencinskem servisu. Od trgovcev z naftnimi derivati pričakujejo, da bodo na zunanjih zaslonih vseh bencinskih servisov objavili cenik. Sedaj se dogaja, da potrošniki za ceno goriva marsikdaj izvedo šele, ko dvignejo ročko za točenje goriva.

Pri Hrvatih so razlike med črpalkami trenutno minimalne. Foto: Hina/STA

Nič več gneče pred črpalkami v Brdih?

Vožnja prek meje po cenejše gorivo ima največ smisla na zahodni meji. To velja predvsem za prebivalce italijanske Gorice in Trsta ter okoliških mest, ki imajo lahko do Slovenije le nekaj kilometrov. To je že aprila povzročilo nemalo prometnih zamaškov v Brdih in pri Mirnu, kjer so italijanski vozniki na poceni gorivo čakali v dolgih kolonah.

Od takrat je italijanska vlada znižala trošarine na gorivo in to odločitev zdaj podaljšala vse do junija. Kljub temu gorivo v Italiji ostaja drago. V italijanski Gorici je bilo treba včeraj za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,89 evra, za liter dizla pa 1,91 evra.

Skok prek državne meje, na primer le nekaj ulic stran v Novo Gorico, za voznike vozil z bencinskimi motorji prinese znatnih 24 centov razlike. Pri 50 litrih goriva znaša razlika okroglih 12 evrov. Pri dizelskem gorivu je trenutno razlika že skoraj zanemarljiva in jo merimo v nekaj centih na liter.

Foto: STA

Primerjava cen med črpalkami v Sloveniji in v sosednjih državah je zanimiva tako v primerjavi cen kot tudi razliki med najdražjimi ter najcenejšimi ponudniki. To neposredno kaže na uspešnost prostega trga, prav tako pa izraža tudi različne državne prijeme za obvladovanje cen v trenutnih kriznih razmerah.

Na Hrvaškem je bila tako razlika včeraj med najcenejšim gorivom v Samoboru in najdražjim ponudnikom le pol kune za 50 litrov goriva.

V Sloveniji so bile včeraj te razlike prav tako majhne. Liter bencinskega goriva pri diskontnem ponudniku v središču Ljubljane ali ob avtocesti je bil le devet centov cenejši. Povsem enaka je bila razlika tudi pri dizlu. Pri 50 litrih goriva bi z iskanjem cenejšega ponudnika privarčevali le 4,5 evra. V začetku marca je bila v Ljubljani ta razlika za 50 centov višja.

V Avstriji so v posameznih deželah razlike prav tako majhne. Na Koroškem je veliko ponudnikov, kjer se cena litra goriva razlikuje le za kak cent ali dva. Toda na državni ravni so razlike večje. Med najcenejšim "podeželskim" gorivom in tistim najdražjim na Dunaju je pri enem litru razlike vse do 25 centov. To pri 50 litrih goriva pomeni razliko 12,5 evra.