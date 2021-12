Ko se Janši osebno zahvali predsednik Evropskega sveta #video

Slovenija je predsedovanje in sodelovanje z Brusljem opravila z odliko, je danes v slovenščini tvitnil predsednik Evropskega sveta Charles Michel ter se ob tem zahvalil premierju Janezu Janši in ekipi, ki je skrbela za slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije.

Najlepša hvala predsedniku vlade @JJansaSDS in ekipi @EU2021SI za njihovo odlično delo in sodelovanje.



Bienvenue #PFUE2022 @Europe2022FR @EmmanuelMacron



Engagés et au travail pour une Europe plus souveraine, verte, numérique et sociale. pic.twitter.com/y6v9UFbd5V — Charles Michel (@eucopresident) December 30, 2021

Po letu 2008 je Slovenija v drugi polovici leta 2021 drugič predsedovala Svetu Evropske unije. Slovensko predsedovanje se bo končalo zadnji dan tega leta.

Po predstavitvi rezultatov šestmesečnega predsedovanja na vrhu EU v Bruslju sredi tega meseca so se predsedniki Evropskega sveta, Evropske komisije in Francije, ki predsedovanje prevzema od Slovenije, Janši že zahvalili za odlično sodelovanje, uspešno delo in stalno razpoložljivost.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se mu je takrat zahvalila za odlično sodelovanje in izpostavila "velikanske uspehe predsedstva", francoski predsednik Emmanuel Macron pa se je premierju zahvalil za sodelovanje, za pomembne dosežke na področju zdravja, digitalnih dosjejev in socialnih zadev ter za stalno razpoložljivost.