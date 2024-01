Kmetje blokirali Nemčijo, česa takšnega v njeni zgodovini še ni bilo #video #foto

Nemški kmetje so danes po vsej državi začeli enotedenski protest kot odziv na načrte za postopno odpravo kmetijskih subvencij. Kolone traktorjev in tovornjakov so že navsezgodaj blokirale ceste in avtoceste na več lokacijah, kar je povzročilo prometni kaos ter zastoje.

Kmetje v Nemčiji so napovedali, da bodo protestirali do prihodnjega ponedeljka ter blokirali glavne prometne in logistične poti. Konec davčnih olajšav bo namreč po njihovem pomenil konec poslovanja.

Foto: Reuters

Na velikem protestu, ki ga nemški kmetje napovedujejo kot največjega v zgodovini, je prisotna tudi policija.

Foto: Reuters

Shode in blokade cest so kmetje ter njihovi podporniki ponekod organizirali že v nedeljo, zjutraj pa so prve kolone traktorjev in tovornjakov prispele v Berlin, kjer se zbirajo pred Brandenburškimi vrati, še poroča Reuters.

Foto: Reuters

Poleg načrtov za zmanjšanje subvencij za kmetijstvo kmetom grozi tudi, da se bo namesto nenadne ukinitve davčne olajšave kmetov za kmetijsko dizelsko gorivo subvencija letos znižala za 40 odstotkov, leta 2025 za 30 odstotkov in prenehala z letom 2026. Vlada je opustila tudi načrte za odpravo preferencialne obravnave pri davku na vozila za gozdarstvo in kmetijstvo.

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters