Kitajski hekerji ukradli tajne načrte ameriške mornarice

Hekerji kitajske vlade so januarja in februarja pogodbeniku ameriške mornarice ukradli velike količine podatkov za vojaške namene. Med drugim so ukradli tudi tajne načrte za razvoj nadzvočne protiladijske rakete, poroča Washington Post.