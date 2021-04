Kitajska začela graditi Nebeško palačo v vesolju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska je danes izstrelila raketo z modulom za svojo bodočo vesoljsko postajo. Raketa Dolgi pohod 5B, ki je poletela iz vesoljskega centra Wenchang na kitajskem otoku Hainan, je v vesolje ponesla glavni modul za vesoljsko postajo Tiangong (Nebeška palača), ki bo predvidoma končan prihodnje leto.

Država znanosti in tehnologije

Kitajski premier Li Keqiang je izstrelitev spremljal iz vesoljskega centra v Pekingu, kitajski predsednik Xi Jinping pa je v čestitki zapisal, da je vesoljska postaja glavni korak "pri izgradnji velike države znanosti in tehnologije", poročajo tuje tiskovne agencije.

Modul, imenovan Tianhe (Nebeška harmonija), se je deset minut po izstrelitvi uspešno ločil od rakete, kar so v nadzornem centru pospremili z glasnim aplavzom. Kmalu zatem je modul dosegel vnaprej določeno orbito, poročajo kitajski mediji.

Načrtovanih 11 poletov

Maja in junija naj bi sledili še dve izstrelitvi. Kitajska sicer za izgradnjo vesoljske postaje načrtuje 11 vesoljskih poletov – treh modulov, štirih tovornih misij in štirih poletov s posadko.

Tiangong bo druga stalna vesoljska postojanka poleg Mednarodne vesoljske postaje (ISS).

Astronavti bodo v vesolju do šest mesecev

Glavni modul Tianhe meri 16,6 metra v dolžino in ima premer 4,2 metra. Zagotavljal bo elektriko in pogon, v njem pa bo prostora za tri astronavte, ki bodo tam lahko bivali do šest mesecev.

Preostala dva dela bosta na glavni modul pritrjena v obliki črtke T. Tiangong bo z okoli 90 tonami precej manjši kot ISS, ki tehta več kot 240 ton.