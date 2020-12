Kitajska sonda pristala na Luni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sonda se je površja Lune na strani, vidni z Zemlje, dotaknila ob 16.13 po srednjeevropskem času. Namen misije je zbrati približno dva kilograma kamnov in zemljine na še neraziskanem območju Lune, imenovanem Oceanus Procellarum oziroma Ocean neviht. Sonda naj bi material zbirala do dva metra pod površjem in ga nabrala v enem lunarnem dnevu, kar je približno 14 dni na Zemlji.

Izvedeti hočejo več o Lunini preteklosti

Vzorci kamnov in zemljine se bodo nato v kapsuli vrnili na Zemljo, kapsula je programirana tako, da bo sredi decembra pristala na severu kitajske regije Notranja Mongolija. Z zbranimi vzorci želijo znanstveniki izvedeti več o Lunini preteklosti in vulkanski aktivnosti na njenem površju.

Če bo misija uspešna, bo Kitajska postala šele tretja država po ZDA in Sovjetski zvezi, ki ji je uspelo pobrati vzorce z Luninega površja. Nazadnje je to uspelo Sovjetski zvezi leta 1976, ko je zbrala 300 gramov materiala z Lune. Ameriška misija Apollo pa je na Zemljo prinesla 380 kilogramov kamnov in zemljine.

Za Kitajsko je to tretji uspešen pristanek na Luni

Tehnično zahtevna misija je bila načrtovana že leta 2017, a so jo preložili zaradi težav z motorjem rakete Dolgi pohod 5. Za Kitajsko je to tretji uspešen pristanek na Luni. Prvič jim je to uspelo z odpravo Chang'e 3 decembra 2013. Januarja lani pa je kitajska sonda Chang'e 4 kot prva pristala na nam nevidni strani Lune.