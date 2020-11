V enem tednu so v tej državi potrdili kar milijon okužb

Po podatkih univerze Johns Hopkins se je s koronavirusom v ZDA do četrtka zvečer okužilo 11,7 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 252.500. V vse večjem številu zbolevajo tudi zdravstveni delavci, bolnišnice so ponekod preobremenjene in ne morejo več skrbeti za druge bolnike. V zadnjih dveh tednih je število hospitalizacij covidnih bolnikov naraslo za polovico na 79.000, kar je največ doslej.

Foto: Reuters

CDC priporoča, da ljudje praznik zahvalni dan, ki ga zaznamuje puranja pojedina, praznujejo le v krogu družine, pri tem naj upoštevajo varnostno razdaljo, večerje naj bodo na prostem, hrano pa naj deli le ena oseba, ki nosi zaščitno masko. Opozorilo CDC je posledica izkušenj, saj je doslej po vsakem prazniku v ZDA naraslo število okužb in smrti zaradi.

Po več mesecih je imela novinarsko konferenco spet delovna skupina Bele hiše za boj proti pandemiji, na kateri pa ni bilo predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nadomeščal ga je podpredsednik Mike Pence, ki ni odgovarjal na vprašanja in je zapustil dvorano, ko so ga dopisniki zasuli z vprašanji o Trumpovem zavračanju priznanja volilnega poraza in blokiranju tranzicije v vlado demokrata Joeja Bidna.

Večinoma so govorili o napredku pri cepivih. Minister za zdravstvo Alex Azar je dejal, da bo podjetje Pfizer danes vlado uradno zaprosilo za odobritev cepiva, ki ga je izdelalo skupaj s podjetjem BioNTech. Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je zagotovil, da je cepivo varno, še vedno pa poziva Američane, naj nosijo maske.

Zaradi krepitve pandemije so dodatne ukrepe uvedli v najmanj 22 zveznih državah. V New Hampshiru, kjer se je republikanski guverner Chris Sununu doslej upiral maskam, so prebivalci šele zdaj od njega prvič dobili ukaz o nošenju mask v javnih prostorih tako znotraj kot zunaj. Drugje, kjer so maske že nekaj običajnega, kot na primer v Kaliforniji in New Yorku, pa uvajajo dodatne ukrepe.

Kalifornijski guverner Gavin Newsom je od sobote naprej do 21. decembra uvedel policijsko uro za 94 odstotkov prebivalstva 40-milijonske države, in sicer od 22. ure zvečer do 5. ure zjutraj.

Stopnja pozitivnih testov je na nacionalni ravni v ZDA trenutno 10-odstotna. V Južni Dakoti, Iowi in Wyomingu presega 50 odstotkov, v New Yorku se giblje okoli treh odstotkov.

Newyorški župan Bill de Blasio je zato zaprl šole in razjezil starše, saj so na primer restavracije in bari ter telovadnice še naprej odprti. Staršem se zdi, da je 3-odstotna pozitivna stopnja testov prenizka za zaprtje šol.

DeBlaiso vztraja in trdi, da bo že v prihodnjem tednu ali dveh najverjetneje spet zaprl tudi restavracije za strežbo znotraj. Združenje restavracij svari, da bo s tem uničil polovico lokalov v mestu.

Guverner Andrew Cuomo je v četrtek poročal o 31 mrtvih zaradi koronavirusa, hospitaliziranih je 2276 bolnikov s covidom-19. Ob skupaj 185.239 izvedenih testih so potrdili 5130 okužb, kar je 2,72 odstotka. (STA)