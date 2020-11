Panika na letališču: potem ko so odkrili okužbi, je zavladal kaos #video

Kitajske oblasti so v nedeljo odredile takojšnjo karanteno za več tisoč ljudi na letališču Pudong v Šanghaju, potem ko so pri dveh letaliških delavcih potrdili okužbo z novim koronavirusom. V karanteno so Kitajci poslali več tisoč ljudi, na družbenih omrežjih pa so se pojavili posnetki, ki kažejo, kako so zdravstveni delavci množico potisnili proti parkiriščem, kjer naj bi izvedli množična testiranja. Vzdušje je bilo napeto, nekateri ljudje so celo zbežali z letališča.

Po poročanju Reutersa so okužbo z novim koronavirusom na šanghajskem letališču Pudong potrdili pri dveh delavcih, ki sta čistila zabojnik. Ta je na Kitajsko z letalom prispel iz Severne Amerike. Kitajske zdravstvene oblasti so ob potrditvi novih primerov okužbe z novim koronavirusom ukrepale in za vse ljudi na letališču odredile takojšnjo karanteno.

Ljudi potiskali proti parkiriščem, da bi izvedli množična testiranja

Na družbenih posnetkih so se nato pojavili posnetki, ki kažejo, kako je zdravstveno osebje začelo potiskati množico ljudi na letališču proti parkiriščem, kjer so na novi koronavirus hoteli testirati vse potnike. Po neuradnih informacijah, ki so se razširile po Twitterju, oblasti ljudem niso dovolile zapustiti prostorov letališča, določile naj bi celo prostor, kjer naj bi zdravstveni delavci zadržali ljudi.

Shanghai Pudong International Airport. Sudden announcement of mass COVID test/containment. Atmosphere is boiling hot. ( rumor says they cancelled the mandatory massive test out of fear of turmoil.) pic.twitter.com/wUZBYAnOQD — A Bass (@chanteur_sagi) November 22, 2020

V prostoru je zavladala panika, zdravstveni delavci v zaščitnih skafandrih so ljudi potiskali proti parkiriščem, kjer naj bi izvedli množična testiranja. Vzdušje je bila napeto, po neuradnih informacijah pa naj bi oblasti na koncu vendarle opustile idejo o množičnem testiranju potnikov, saj naj bi se prestrašile, da bodo izbruhnili nemiri. Na spletu so se namreč med drugim pojavili tudi posnetki ljudi, ki so bežali z letališča.

Now at Shanghai Pudong Airport, someone tested positive for COVID-19 at a working cargo terminal. Now everyone who is lucky enough to be at the airport at this time will be tested. pic.twitter.com/rEcug9J7Pl — Mr___Killuminati (@Mr__Killuminati) November 22, 2020

Na Kitajskem so po poročanju Reutersa v ponedeljek potrdili enajst primerov novih okužb z novim koronavirusom, od tega dve lokalni okužbi v Šanghaju. V državi, kjer so konec lanskega decembra uradno potrdili prve primere okužbe z novim koronavirusom, so do zdaj potrdili 92.116 primerov, za boleznijo covid-19 pa je umrlo 4.742 ljudi, kažejo podatki Univerze Johnsa Hopkinsa.