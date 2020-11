Bizaren zaplet na Kitajskem, a hitro je posijalo sonce

Urnaut bi moral na Kitajskem zaigrati že preteklo zimo, a zaradi koronavirusa, ki je nekaj mesecev kasneje ohromil tudi Evropo, za Shanghai nikoli ni zaigral. Zdelo se je, da se bo to vendarle zgodilo v začetku naslednjega leta, a se je znova zapletlo. "Po vseh negativnih testih na novi koronavirus so mi naredili še krvni test, ki je pokazal, da imam v krvi protitelesa covid-19. Čeprav bi človek pomislil, da je to le dobro in pozitivno, je na Kitajskem drugače. Hitro so mi povedali, da ne bom dobil delovne vize, zato zame ni imelo prav nobenega smisla več, da ostanem," nam je v telefonskem pogovoru sporočil izkušeni odbojkar, ki je tako povsem zaman opravil 14-dnevno obvezno karanteno, v kateri se ni smel premakniti iz stanovanja.

Velik šok, ki ga zagotovo ni pričakoval, je ublažila ponudba iz Milana. Slovenski odbojkar ni dolgo razmišljal in jo hitro sprejel: "Ko je prišla ponudba iz Milana, smo s Shanghaiem hitro sporazumno prekinili pogodbo in sprejel sem ponudbo Italijanov. Očitno mi Kitajska ni usojena, a če pogledam z druge strani sem spet tam, kjer sem najraje. Vsi vemo, kje se igra najboljša odbojka."

Urnaut in Kozamernik si bosta zdaj slačilnico delila tudi v klubu. Foto: Grega Valančič / Sportida

Urnaut je po slabi novici hitro zapustil Kitajsko in se z letalom preselil v Italijo, kjer bi lahko že čez tri dni zaigral za novo ekipo, a je za to možnosti zelo malo. "Zadnji trening sem opravil v sredini oktobra, vmes sem imel še tisto mučno 14-dnevno karanteno, zato je bil premor res dolg. Nikakor ne bi bilo preveč pametno, da se nemudoma zaženem, vse skupaj bo treba narediti postopoma. Naredil sem sicer lažji trening za moč, a potrebujem tudi stik z žogo," je priznal izkušeni 32-letni Korošec.

Pri Milanu bo združil moči z reprezentančnim Janom Kozamernikom, ki za Milano igra že vse od poletja 2018. Za Urnauta bo Milano že sedma italijanska ekipa v karieri. Italijansko misijo je začel pri Piacenzi, nosil pa je tudi dres Umbrie, Vibo Valentie, Latine, Trentina in Modene.

