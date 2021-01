Kitajska: najvišje število okužb v zadnjega pol leta

Na Kitajskem v zadnjih nekaj dneh zaznali največji izbruh novega koronavirusa v zadnjega pol leta. Potem ko je bila epidemija v državi od poletja večinoma pod nadzorom in so odkrivali le izolirane primere okužbe, se je v provinci Hebei v bližini Pekinga njihovo število v zadnjih dneh povzpelo na več kot 200.

V zadnjem dnevu so na Kitajskem potrdili 63 novih okužb, kar je največ v enem dnevu od lanskega julija, oblasti pa poskušajo izolirati žarišče virusa. Večino novih okužb so potrdili v mestu Shijiazhuang, glavnem mestu province Hebei, ki leži približno 300 kilometrov severovzhodno od Pekinga, navaja STA.

Prekinili prometne povezave s provinco

Na tem območju so zaprti nekateri stanovanjski predeli, zaprti so vrtci in šole, prekinjene so prometne povezave z avtobusi, vlaki in letali.

Bojijo se, kaj bo prineslo praznovanje kitajskega novega leta

V Pekingu so sprejeli številne zaščitne ukrepe, strogo je nadzorovan tudi tovor iz Hebeia. Novi izbruh sproža skrb tudi zaradi bližajočega se kitajskega novega leta, ko se na pot v domače vasi in mesta odpravi nekaj sto milijonov Kitajcev. Oblasti so delavcem migrantom tokrat že odsvetovale potovanje domov, še piše STA.

Kitajska je od začetka epidemije poročala o 4.634 smrtnih primerih in več kot 87 tisoč okužbah, največ v Wuhanu, kjer je virus najprej izbruhnil.