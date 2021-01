Spet so obrnili ploščo: še vedno ne dovolijo preiskave v Vuhanu

Kitajske oblasti so ekipi WHO, ki bi morala raziskati izvor novega koronavirusa, zavrnile vstop v državo.

Kitajske oblasti so ekipi WHO, ki bi morala raziskati izvor novega koronavirusa, zavrnile vstop v državo. Foto: Reuters

Potem ko naj bi Kitajska po več mesecih pogajanj privolila v prihod ekipe Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v Vuhan, kjer je decembra predlani izbruhnil novi koronavirus, je uradni Peking zdaj očitno obrnil ploščo. Kitajske oblasti so tujim strokovnjakom namreč tik pred zdajci zavrnile vstop v državo, dva člana ekipe pa sta že bila na poti v Vuhan. Pri WHO so pojasnili, da je do zapleta prišlo zaradi vizumov, za katere bi morali pravočasno poskrbeti v Pekingu.

Težko pričakovana mednarodna preiskava dogodkov v Vuhanu, kjer so decembra predlani na tržnici z morsko hrano zabeležili prve uradno potrjene primere okužb z novim koronavirusom, je bila plod več mesecev trajajočih pogajanj med Kitajsko in WHO. Decembra lani so kitajske oblasti pristale na prihod tujih strokovnjakov v Vuhan, zdaj pa so si v Pekingu očitno premislili.

Kitajska ni poskrbela za dovoljenja za člane odprave

Prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je v torek dejal, da je zelo razočaran, ker Kitajska ni pravočasno poskrbela za vsa dovoljenja za člane ekipe. Dva strokovnjaka sta tako že začela potovanje in se vračata nazaj domov, medtem ko so ostali tik pred zdajci izvedeli, da ne bodo mogli potovati.

Strokovnjaki niso enotni pri vprašanju, ali se je novi koronavirus najprej pojavil na mokri tržnici v Vuhanu ali se je tam zgolj razširil. Foto: Reuters

"Zagotovili so mi, da je Kitajska pospešila postopke za najhitrejšo možno napotitev strokovnjakov," je v Genevi dejal Ghebreyesus in dodal, da je omenjena preiskava ključnega pomena za WHO in člane odprave. Preiskava v Vuhanu bi se morala začeti ta mesec, WHO pa bi morala na Kitajsko poslati desetčlansko ekipo mednarodnih strokovnjakov, ki bi med drugim raziskali, s katere živali se je novi koronavirus prenesel na človeka in kako je sploh prišlo do prenosa omenjenega virusa na človeka.

Strokovnjaki še vedno ne vedo, od kje natančno izvira virus

Znanstveniki namreč še vedno iščejo odgovore na ključna vprašanja o novem koronavirusu. Strokovnjaki niso enotni niti glede tega, ali virus izvira iz mokre tržnice v Vuhanu, kjer so prodajali tudi eksotične oziroma divje živali. Možno je namreč tudi, da se je virus na omenjeni tržnici zgolj razširil. Nekatere raziskave so pokazale, da je novi koronavirus, s katerim bi se lahko okužili ljudje, v netopirjih krožil že več desetletjih. Ali je imela pri prenosu virusa med netopirji in ljudmi vlogo prenašalca še kakšna druga žival, še ni znano.