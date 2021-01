Je to država, ki bo prva na svetu premagala covid-19?

Prva pošiljka je po poročanju CNN vključevala 2.800 odmerkov Moderninega cepiva proti novemu koronavirusu. Drugi odmerek bodo ljudje prejeli čez 28 dni, med tistimi, ki so na prednostnem seznamu za cepljenje, pa so zdravstveni delavci, državni uradniki in ranljive skupine prebivalstva. Če bo cepljenje potekalo po načrtih, bi bil prav Palau lahko v bližnji prihodnosti v skupini držav, ki bodo med prvimi premagale epidemijo covid-19.

Brez enega samega primera okužbe in smrti zaradi covid-19

Bolezni covid-19 so se na pacifiškem arhipelagu za zdaj odlično zoperstavili, saj po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) niso potrdili niti enega samega primera okužbe ali smrti, povezane s koronavirusno boleznijo 19. V državi so namreč že januarja lani, ko se je virus začel hitro širiti po Aziji in Oceaniji, zaostrili mejne kontrole. Marca so nato popolnoma zaprli svoje meje, aprila pa začeli testiranje na novi koronavirus.

Na otočju Palau po zadnjih podatkih niso potrdili nobenega primera okužbe ali smrti, povezane s covid-19, se je pa država zaradi pandemije covid-19 odpovedala turizmu. Foto: Getty Images

In kako so tako hitro prišli do cepiva? Palau je neodvisna država, vendar pa na več področjih, na primer pri obrambi, financiranju in storitvah socialne varnosti, tesno sodeluje z ZDA. Po zaslugi tako imenovanega svobodnega sodelovanja ima država dostop tudi do ameriškega programa cepljenja proti novemu koronavirusu, kar vključuje tudi odmerke cepiva proti novemu koronavirusu.

Za skladiščenje Pfizerjevega cepiva niso imeli ustreznih kapacitet

Ker se Palau s približno 18 tisoč prebivalci razteza na zgolj 459 kvadratnih kilometrih površine, strokovnjaki predvidevajo, da bo med prvimi državami na svetu, ki bodo premagale epidemijo. Na otočju nameravajo proti novemu koronavirusu cepiti okoli 80 odstotkov prebivalstva, kar naj bi zadostovalo za čredno imunost. Sprva so načrtovali, da bodo cepljenje uspešno izpeljali že do konca maja, a se bo to obdobje zaradi počasne distribucije cepiva iz ZDA verjetno podaljšalo.

V nasprotju z drugimi državami se na otočju najprej niso odločili za cepljenje s cepivom Pfizerja in BioNTecha, saj preprosto niso imeli kapacitet za skladiščenje cepiva, ki ga je treba hraniti na temperaturi 70 stopinj Celzija pod ničlo. Konec decembra so vendarle prejeli eno enoto za skladiščenje Pfizerjevega cepiva, v kateri bodo lahko hranili do največ pet tisoč odmerkov cepiva. Skladiščenje Moderninega cepiva za državo ni predstavljalo nobenega izziva, saj se lahko hrani v standardnih hladilnikih.