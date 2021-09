Kitajci bi zgradili kilometer dolgo vesoljsko ladjo

Kitajsko ministrstvo za znanost in tehnologijo je objavilo razpis za idejno in tehnološko pripravo načrta gradnje vesoljske ladje, ki bi bila glede na zahteve dolga dober kilometer.

Izraba rudnin in drugih virov na asteroidih in drugih planetih ter raziskovanje vesolja. To sta le dva primera uporabnosti vesoljskega plovila, ki ga želi zgraditi Kitajska. Kot je razvidno iz razpisa, ki ga je na svoji spletni strani objavila Nacionalna fundacija za znanost (ki je ena izmed agencij kitajskega ministrstva za znanost in tehnologijo), večji tehnološki izzivi za gradnjo po mnenju Kitajcev ne obstajajo. Razpis je namenjen predvsem za razvoj novih procesov gradnje plovila v vesolju, iskanje novih ultralahkih materialov ter novih načinov prevoza potrebnega gradbenega materiala v vesolje.

Kakšna bi bila končna cena vesoljske ladje?

"Takšen projekt je danes popolnoma izvedljiv," je ambicije Kitajske za medij Live Sicence komentiral nekdanji glavni inženir Nase Mason Peck. Po njegovih besedah je problematična predvsem cena. Za primerjavo, Mednarodna vesoljska postaja (ISS), ki je dolga približno 110 metrov, je stala več kot 100 milijard dolarjev. Peck je ob tem poudaril, da je ISS namenjena predvsem za bivanje ljudi (kar izjemno podraži gradnjo), kar pa verjetno ne bo veljalo za omenjeno vesoljsko ladjo. Predvsem če njen namen ne bo predvsem znanstven, temveč bo šlo bolj za gospodarske operacije, kot je rudarjenje virov na asteroidih.

Inženirstvo in fizika

Peck vidi veliko priložnosti pri zniževanju stroškov gradnje pri uporabi tehnologije 3D-tiskalnikov v vesolju, kar bi Kitajcem omogočilo, da veliko prihranijo pri stroških transporta materiala v vesolje. Peck bi Kitajcem tudi svetoval, da razmislijo o Luni kot o viru potrebnih surovin za gradnjo vesoljske ladje. Gradnja tako velike vesoljske ladje prinaša tudi velike izzive za inženirje, predvsem z zornega kota fizike. V bližini Zemlje in drugih vesoljnih teles z močno težnostjo bi bila ladja podvržena fizikalnim silam, ki bi jo lahko uničile, to pa pomeni tudi izziv za morebitno gradnjo plovila v vesolju.

Vesoljsko gospodarstvo stane preveč

“Kitajska ideja je kot izgradnja vesoljske ladje Enterprise iz serij in filmov. Sliši se super, ampak ob trenutni tehnologiji in posledično ogromnih stroških je ideja neizvedljiva,” je veliko manj optimističen od Pecka ameriški profesor iz univerze v Illinoisu Michael Lembeck. Po njegovih besedah ni problematična samo izdelava, temveč tudi namen takega plovila. Lembeck poudarja, da trenutno dostopna tehnologija ne omogoča gospodarskih operacij v vesolju, kot je rudarjenje asteroidov. Sam kot edino smiselno uporabo takega plovila vidi v znanstvenem raziskovanju, vendar je tudi glede te ideje skepitčen. “Samo vzdrževanje ISS stane tri milijarde dolarjev na leto. Težko si predstavljam, koliko bi stalo vzdrževanje takega plovila,” je še poudaril Lembeck.