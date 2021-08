Drugi vesoljski sprehod razglasili za popoln uspeh #video

Kitajska vesoljska agencija je drugi sprehod posadke astronavtov Shenzhou-12 razglasila za popoln uspeh, potem ko je tričlanska posadka v šestih urah zunaj modula uskladila in opravila vse dodeljene naloge, vključno z dvigom panoramske kamere, namestitvijo opreme za termično krmiljenje in postavitvijo drugih zunanjih prevoznih naprav.

Astronavt Nie Haisheng je v petek ob 8.38 odprl loputo kabine jedrnega modula Tianhe in v posebni vesoljski obleki, ki v prevodu pomeni ''letenje v vesolje'' skupaj s kolegom Liuom Bomingom zapustil modul ob 10.12 uri. Trfetji član, astronavt Tang Hongbo je ostal v Tianheju, da bi nadziral aktivnosti astronavtov v vesolju.

Chinese astronauts working on the country's planned space station carried out their second spacewalk on Friday, according to the China Manned Space Agency. https://t.co/jrkXD58rsP

Po izstopu sta najprej namestila opornike in delovno ploščad za mehansko roko, s katero sta namestila črpalni komplet za termično krmiljenje, ki je osrednja oprema klimatskega sistema vesoljske postaje. Nato sta v bližini lopute namestila še panoramsko kamero za boljše fotografiranje vesolja.

V modul sta se vrnila ob 14.33 uri, uro pred načrtovanim rokom in tako uspešno izvedla prvi tandemski vesoljski sprehod. Tričlanska posadka naj bi se na Zemljo vrnila sredi septembra.

Chinese astronauts Nie Haisheng and Liu Boming had both slipped out of the space station core module Tianhe by 10:12 a.m. (Beijing Time) on Friday to conduct extravehicular activities (EVAs) for a second time, according to the China Manned Space Agency (CMSA).#space pic.twitter.com/ihQxJKqg1o