Vstopnico za polet v vesolje mu je kupil oče #video

Ameriški milijarder in ustanovitelj Amazona Jeff Bezos bo poletel v vesolje. Med zvezde se bo popeljal z mlajšim bratom Markom, 82-letno nekdanjo astronavtko, ki ji nikoli prej ni uspelo poleteti v vesolje, in 18-letnim Nizozemcem, ki je prvi pravi vesoljski turist. 18-letni Oliver Daemen bo najmlajši človek v vesolju do zdaj, so sporočili iz Bezosovega podjetja Blue Origin. Vstopnico za polet v vesolje mu je kupil oče, nizozemski investicijski bankir Joes Daemen.

"Približno štiri minute bomo v nični gravitaciji, ko se bomo morali spraviti s sedežev, se odvezati, zaplavati, pogledati tanek ud Zemljine atmosfere," je dejal Bezos.

Poleteli bodo z raketo New Shepard, ki jo je zgradilo podjetje milijarderja Jeffa Bezosa Blue Origin. Bezos je pred vzletom dejal, da ni živčen, ampak zgolj radoveden. 57-letnik je pred kratkim odstopil s položaja izvršnega direktorja Amazona, saj se želi bolj posvetiti takšnim projektom in podjetju Blue Origin.

