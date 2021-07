Zakaj je raketa Jeffa Bezosa videti kot penis?

11-minutni izlet najbogatejšega Zemljana na rob vesolja je namesto navdušenja nad novim dosežkom človeške vrste v svetovni javnosti vzbudil drugačna čustva. Mnogi so se prek družbenih omrežij spraševali, zakaj je oblika rakete podjetja Blue Origin, poimenovane New Shepard, tako antropomorfna oziroma podobna določenemu človeškemu organu.

Odgovor na vprašanje so poskušali najti pri britanskem mediju The Guardian. Obrnili so se na astronoma Jonathana McDowlla iz centra za astrofiziko Harvard-Smithsonian. Po njegovih besedah oblika rakete ni prav nič nenavadna. "V preteklosti je bilo narejenih veliko raket, ki so imele vrh rakete širši od trupa. Podobno obliko druga podjetja uporabljajo tudi danes," je pojasnil McDowell in dodal, da takšna oblika ne vpliva na aerodinamiko. "Ko se raketa vrača na Zemljo, je veliko boljše, če ima tako obliko, saj je pristanek bolj stabilen," je dodal McDowell.

Tudi za raketo Boeinga Atlas V Starliner, ki bo poletela prihodnji teden, bi lahko rekli, da ima antropomorfno obliko. Foto: Reuters

Cilj: več prostora

Raketa, ki ima potniško kabino na vrhu, je bila oblikovana s ciljem, da optimizira razpoložljiv notranji prostor. "Veliko lažje je narediti ozko raketo, ki je širša na vrhu, kot pa široko raketo. Postavitev širšega dela na vrh rakete je zato smiselna. In ker je raketa morala zagotoviti prostor za šest potnikov, je postavitev potniške kabine na vrh logična," je za The Guardian komentirala Laura Forczyk iz podjetja Astralytical. Sogovornica se je sicer strinjala, da je oblika rakete Jeffa Bezosa nenavadna, a kot pravi, je na koncu odločila fizika. "Veliko pa so pri obliki verjetno imeli tudi stroški izdelave same rakete," je dodala.