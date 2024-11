Kim obtožil ZDA: Provocirate. Še nikoli nismo bili tako blizu jedrski vojni.

"Še nikoli prej se sprti strani na Korejskem polotoku nista soočili s tako nevarnim in ekspresnim spopadom, ki bi lahko prerasel v najbolj uničujočo termonuklearno vojno," je po poročanju KCNA dejal Kim. "Dozdajšnja pogajanja z Washingtonom so samo potrdila njegovo agresivno in sovražno politiko proti Pjongjangu," je v četrtek dejal Kim ob robu vojaške razstave v Pjongjangu.

Javno Trumpove ponovne izvolitve še niso omenili

Severnokorejski državni mediji Trumpove ponovne izvolitve za predsednika ZDA še vedno niso javno omenili.

Med prvim Trumpovim mandatom sta se Trump in Kim v letih 2018 in 2019 srečala trikrat, v Singapurju, Hanoju in na korejski meji. A diplomatska prizadevanja niso dosegla konkretnega dogovora zaradi nasprotovanj med pozivi ZDA, naj Severna Koreja opusti jedrsko orožje, in Kimovimi zahtevami po omilitvi sankcij. Trump sicer že dolgo hvali svoje vezi s Kimom. Minuli mesec je izjavil, da bi državi "imeli jedrsko vojno z milijoni ubitih ljudi", a jo je zaradi njunega odnosa ustavil.

Kim je v govoru pozval k razvoju in nadgradnji orožja v "ultra moderno" orožje in obljubil, da bo še naprej izboljševal obrambne zmogljivosti za krepitev strateškega položaja države, je še poročala KCNA.