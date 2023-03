Kim Džong Un in hči nadzorovala izstrelitev medcelinske rakete #video #foto

Po navedbah severnokorejskih medijev je bila izstrelitev opozorilo sovražnikom Pjongjanga, naj ne stopnjujejo napetosti na Korejskem polotoku, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

🇰🇵 #NorthKorea has officially confirmed that it launched the Hwasong-17 intercontinental ballistic missile on March 16 to counter "aggressive" #US and ROK exercises.



🔹State media reports that Kim Jong-un and his daughter watched the launch of the DPRK's largest rocket. #DPRK🩸 pic.twitter.com/QctuMXfWsy