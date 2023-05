Kiliçdaroğlu obljublja mir in demokracijo v Turčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turški opozicijski predsedniški kandidat Kemal Kiliçdaroğlu je na petkovem shodu v Ankari obljubil, da bo Turčiji znova prinesel "mir in demokracijo", državo pa rešil pred lopovi, poroča MMC RTVS.

V nedeljo bodo v Turčii potekale težko pričakovane predsedniške in parlamentarne volitve. Analitiki napovedujejo tesen boj med dosedanjim predsednikom Erdoganom in kandidatom Republikanske ljudske stranke (CHP), Kemalom Kiliçdaroğlujem. Končni rezultat naj bi bil znan šele po drugem krogu, ki bo 28. maja. Trenutno naj bi imel Kilicdaroglu po anketah rahlo prednost.

Kiliçdaroğlu je v petek v turški prestolnici na velikem shodu nagovoril svoje privržence in volivce pozval, naj oddajo svoj glas ne glede na skrbi zaradi morebitnih volilnih zlorab. Kot je pojasnil, so delali leto in pol, da bi zagotovili varnost volilnih skrinjic, poleg tega pa imajo predstavnike na vseh voliščih.

Opozicijski kandidat napovedal boj proti lopovom

"Delal bom za ljudi te države. Prinesli bomo demokracijo. Našo državo bomo vsemu svetu predstavili kot tisto, ki je z demokratičnimi sredstvi prinesla demokracijo. Mladi in ženske v tej državi bodo spremenili avtoritarno vladavino z demokratičnimi sredstvi," je dejal zbrani množici.

"Turčijo bom rešil pred tolpo petih," je v nagovoru, kjer je nanizal svoje obljube še zatrdil 74-letni opozicijski voditelj in se s tem navezal na pet gradbenih podjetij, tesno povezanih z vladajočo Stranko za pravičnost in razvoj (AKP), ki prevladujejo pri gradbenih projektih javno-zasebnega partnerstva.

Kiliçdaroğlu je po navedbah virov iz njegove Republikanske ljudske stranke (CHP) na shodu v mestu Samsun ob Črnem morju, ki se ga je udeležil pred zborovanjem v Ankari, nosil neprebojni jopič, saj naj bi prejeli obveščevalne podatke o možnosti napada. Na posnetkih shoda je poleg Kiliçdaroğluja na odru videti tudi varnostnike z jurišnimi puškami, kar je bilo po poročanju Reutersa videti prvič med predvolilno kampanjo.

Moskva zanika obtožbe

V petkovem pogovoru za Reuters je Kiliçdaroğlu dejal, da imajo v njegovi stranki konkretne dokaze o odgovornosti Rusije za širjenje ponarejenih vsebin na spletu pred volitvami. Kot je dejal, je popolnoma nesprejemljivo, da se Rusija vmešava v turške notranje zadeve, a je vseeno zatrdil, da bo ohranil dobre odnose z Moskvo, če bo postal predsednik.

Kiliçdaroğlu je na Twitterju že v četrtek Rusijo obtožil, da stoji za montažami, zarotami, ponaredki in lažnimi posnetki na spletu. Na vprašanje, zakaj se je odločil za tako odkrite obtožbe na družbenem omrežju, je dejal, da tega ne bi zapisal, če ne bi imeli konkretnih dokazov o vmešavanju.

Moskva vse obtožbe odločno zanika in tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da so ljudje, ki so te obtožbe posredovali Kiliçdaroğluju, lažnivci. Kot je še dejal Peskov, Rusija izjemno ceni svoje vezi s Turčijo, s katero imata tesne gospodarske vezi.

Deloval bi v skladu s sodobnim svetom

Glede širitve zveze Nato - Erdogan je do zdaj blokiral članstvo Švedske - je Kiliçdaroğlu odgovoril pritrdilno, povedal pa ni nič konkretnega. "Naše odnose z Natom bomo ohranili v enakem okviru, kot so bili v preteklosti," je dodal.

Po njegovih besedah je bila temeljna težava turške zunanje politike do zdaj izključitev zunanjega ministrstva pri oblikovanju te politike, ki jo je ustvarjal Erdoğan sam. Kiliçdaroğlu je napovedal, da bo sam ob morebitni zmagi na volitvah vodil v mir usmerjeno zunanjo politiko, ki daje prednost nacionalnim interesom in deluje v skladu s sodobnim svetom.