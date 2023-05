Erdogan v primeru poraza na volitvah napoveduje spoštovanje izidov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v petek dejal, da bo spoštoval izide nedeljskih predsedniških in parlamentarnih volitev tudi v primeru poraza. Dodal je, da je na oblast prišel z demokratičnimi sredstvi in da bo v primeru poraza sledil zahtevam demokracije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Zelo smešno vprašanje ... V Turčiji smo prišli na oblast z demokratičnimi sredstvi ... Če se bo naš narod odločil drugače, bom storil, kar zahteva demokracija, nič drugega mi ne preostane," je dejal Erdogan na televiziji v odzivu na vprašanje, ali se bo oklepal oblasti.

Njegova stran bo spoštovala vse izide

Dodal, da bo njegova stran spoštovala vse izide. Če opozicijo skrbi varnost na volitvah, bi morala spremljati vsa volišča in zagotoviti varnost tako, kot to počnejo člani njegove konservativne islamistične Stranke za pravičnost in razvoj (AKP), je še dejal.

Erdogan kot močna politična figura že dve desetletji kroji usodo Turčije. Med podporniki še vedno velja za voditelja, ki je dal glas konservativni muslimanski večini, prebivalcem Turčije pa omogočil gospodarsko blaginjo in rast. Toda pred prihajajočimi volitvami je njegov položaj ogrožen kot še nikoli doslej. Trdno vladavino Erdogana in AKP trenutno ogrožajo predvsem posledice februarskih potresov in huda gospodarska kriza.

Erdogan je v petek izrazil prepričanje, da bo v nedeljo izvoljen za še en mandat in da si bo zagotovil parlamentarno večino.

Analitiki medtem v večini napovedujejo tesen boj med Erdoganom in kandidatom Republikanske ljudske stranke (CHP), Kemalom Kilicdaroglujem, končni rezultat pa naj bi bil znan šele po drugem krogu, ki bo 28. maja. Trenutno naj bi imel Kilicdaroglu po anketah rahlo prednost.