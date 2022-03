Kdo je Vladimir Putin? #video

Kmalu 70-letni Vladimir Vladimirevič Putin, ki z železno roko vodi Rusijo že več kot dve desetletji, je razlog za trenutno največjo nevarnost Sloveniji in svetu. Putin je nekdanji vohun ruske tajne službe KGB, v politiko je vstopil šele pri 37 letih in se kmalu prebil do predsedniškega mesta. Takrat obubožano Rusijo je z ekonomskimi reformami uspešno okrepil, a pri tem uporabil železno pest. Opozicijski nasprotniki so končali v zaporu, celo tisti na begu so pogosto umirali v sumljivih okoliščinah. Kakšna je preteklost absolutističnega voditelja, ki ne skriva želje obnoviti nekdanjo Sovjetsko zvezo?