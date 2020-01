Na izletu s sanmi je bilo skupno devet ljudi. V času nesreče so bili na robu jezera Saint-Jean in zunaj območja, kjer je dovoljena vožnja z motornimi sanmi. Policijo sta na nesrečo opozorila dva izmed turistov, ki jima je uspelo tretjega rešiti iz vode.

Reševalcem je uspelo iz nje potegniti tudi 42-letnega vodnika, ki so ga prepeljali v bolnišnico, a je ponoči umrl. Preostale tri udeležence so sprejeli v bolnišnico v bližnjem mestu Alma, kjer so jih oskrbeli zaradi lažjih poškodb in podhladitve, še piše STA.

Helikopter strmoglavil v jezero

V sredo so pogrešane na območju iskali s potapljači in dvema helikopterjema, sodelovali sta policija in vojska. Eden od helikopterjev je medtem strmoglavil v jezero, pilot pa je pristal v bolnišnici, navedbe policije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Led na jezeru Saint-Jean je sicer pogosto zelo debel, je pa njegova plast tanjša na območju, kjer se iz jezera izliva reka Saguenay. Nesreča naj bi se zgodila prav tam, poroča STA.

Motorne sani, ki lahko dosežejo celo hitrost 140 kilometrov na uro, so zelo priljubljene tako pri Quebečanih kot turistih, a so vsako leto tudi razlog za številne nesreče, dodaja STA.