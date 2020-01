V nakupovalnem središču v Krškem moški grozil s pištolo

Policisti so 33-letnika prijeli, mu zasegli pištolo z naboji v nabojniku in ga odpeljali v prostore za pridržanje, so sporočili s PU Novo mesto. Med preiskavo so ugotovili, da je osumljenec v nakupovalnem središču opazil oškodovanca iz okolice Krškega, stopil do njiju, vanju nameril pištolo in jima grozil, da ju bo ubil, so še sporočili policisti.

Našli naboje in pirotehnične izdelke

Oškodovancema je uspelo pobegniti in na pomoč poklicati policiste. Krški policisti so v nadaljevanju pridobili odredbo sodišča in pri 33-letniku opravili hišno preiskavo, v kateri so našli in zasegli še 41 nabojev ter pet prepovedanih pirotehničnih izdelkov.

Zoper osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi podobnih kaznivih dejanj, bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nasilništva ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov, so še sporočili.