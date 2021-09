Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek je neznani moški vstopil v lekarno Brunet v mestu Sherbrooke v južnem Quebecu in obtožil medicinsko sestro, da je cepila njegovo ženo, je za CNN povedal tiskovni predstavnik policije Sherbrooke Martin Carrier.

"Takoj na začetku je bil osumljenec zelo jezen in agresiven. Vprašal je medicinsko sestro, zakaj je cepila njegovo ženo brez njegove privolitve. Večkrat jo je udaril po obrazu, medicinska sestra ni imela časa, da bi se branila. Padla je na tla, osumljenec pa je zbežal," je dejal Carrier.

Medicinsko sestro so z reševalnim vozilom odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so ji oskrbeli poškodbe, v lekarni pa so cepljenje začasno prekinili.

Policija nima imena ali fotografije osumljenca, imajo pa opis človeka. Upajo, da jim ga bo s pomočjo javnosti uspelo identificirati in obtožiti napada.

Covidni položaj slab kljub dobri precepljenosti

V Kanadi je cepljenih 69,8 odstotka prebivalcev. Čeprav večina Kanadčanov odobrava ukrepe javnega zdravja in ima država eno najvišjih stopenj precepljenosti na svetu, se število primerov in hospitalizacij povečuje, poroča kanadska agencija za javno zdravje. Največ primerov okužb je zlasti med mlajšimi, necepljenimi Kanadčani.