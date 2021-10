Kanada bo necepljene državne uslužbence poslala na neplačan "dopust"

Kanada bo vse necepljene državne uslužbence konec meseca poslala na neplačano odsotnost z dela, je včeraj sporočil kanadski predsednik vlade Justin Trudeau, ki je predstavil celo vrsto ukrepov v boju z epidemijo koronavirusa. 30. oktobra bo vlada tudi prepovedala uporabo vseh oblik javnega prevoza vsem osebam, starejšim od 12 let, če ne bodo cepljene ali pa prebolele okužbe s koronavirusom. "Omejitve pri javnem prevozu in zahteva od državnih uslužbencev, da se cepijo, nas postavljajo med države z najstrožjimi ukrepi na svetu. Vendar če ste sprejeli pravilno odločitev in ste se cepili, potem imate pravico, da ste varni pred koronavirusom," je za kanadske medije dejal Trudeau.

Vaccines work. That’s why we’re going to make them mandatory for workers in the federal public service and for people boarding planes and trains. For the latest on our plan, tune in to our announcement now: https://t.co/cue71uq59U — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 6, 2021

Koliko je že cepljenih, bo znano konec meseca

Zahteva po cepljenju bo vplivala na 300 tisoč državnih uslužbencev in več kot 900 tisoč oseb, ki z državo sodelujejo pogodbeno. Skupaj predstavljajo osem odstotkov celotne delovno aktivne populacije v Kanadi. Kakšen je trenutni odstotek prelepljenosti med državnimi uslužbenci, Trudeau ni znal povedati. V Kanadi je sicer cepljenih več kot 80 odstotkov oseb, starejših od 12 let. Strožja politika do necepljenih je bila ena izmed glavnih predvolilnih obljub Trudeauja, ki se mu je po parlamentarnih volitvah pretekli mesec uspelo zadržati na oblasti.

Napoved sprožila proteste

Novi ukrepi so v delu kanadske javnosti sprožili napovedi tožb in protestov. Oglasilo se je večje število sindikatov, ki so sicer načeloma podprli nove ukrepe, vendar hkrati opozorili, da se vlada z njimi ni posvetovala in je odločitve sprejela samovoljno. Nekateri javni uslužbenci so že napovedali tožbe proti državi, saj naj bi jim kršili različne pravice.

Turistična industrija omejitve pozdravila

Poleg javnega prometa bo od konca meseca le cepljenim dovoljena uporaba letalskih povezav in drugih turističnih storitev, kot so križarjenja. Večina velikih podjetij iz turistične panoge je ukrepe pozdravila, saj le v precepljenosti prebivalstva vidijo izhod iz trenutne krize, ki jo je povzročila epidemija koronavirusa.