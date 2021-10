Do danes zaradi koronavirusa v Sloveniji umrlo 4.600 oseb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v sredo ob opravljenih 5.336 PCR-testih potrdili 968 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 18,1 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 19,6 odstotka. V primerjavi s prejšnjo sredo, ko smo potrdili 1.028 okužb, se je število na novo okuženih včeraj zmanjšalo za 5,8 odstotka.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 11.946 aktivnih primerov okužb, kar je 42 manj kot dan prej. Opravili so 23.853 hitrih antigenskih testov, ki jih preverjajo z bolj zanesljivimi PCR-testi.

V bolnišnicah danes zdravijo 413 covidnih bolnikov, kar je 13 manj kot včeraj. Intenzivno nego potrebuje 114 bolnikov, torej enako kot včeraj. Včeraj so umrli trije bolniki s covidom-19. Zaradi covida-19 je do danes v Sloveniji umrlo 4.600 oseb, so objavili na sledilniku za covid-19.

Za primerjavo: prejšnjo sredo so potrdili 1.028 okužb z novim koronavirusom, kar je 5,8 odstotka manj kot včeraj.

V torek so ob opravljenih 6.174 PCR-testih potrdili 1.208 primerov okužbe z novim koronavirusom.

Trenutno je v državi z enim odmerkom cepljenih 54 odstotkov vseh prebivalcev, 49 odstotkov pa je polno cepljenih. Delež polno cepljenih prebivalcev, starih nad 18 let, znaša 58 odstotkov, en odmerek je prejelo 63 odstotkov polnoletnih oseb.

V Sloveniji je največ ljudi cepljenih s cepivom Pfizer BioNTech (648.475), sledi AstraZeneca (155.019), potem Janssen (121.629), najmanj oseb pa je cepljenih s cepivom Moderna (90.494).