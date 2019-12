Kamera posnela dramatično reševanje fanta iz gorečega vozila #video

V Teksasu se je zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik z avtomobilom trčil v drevo. Vozilo je zagorelo, zato so morali reševalci in gasilci hitro ukrepati. Reševanje je posnela kamera, ki jo je imel na obleki nameščeno eden od reševalcev.

Vse skupaj se je dogajalo v začetku decembra, ko je dvajsetletni Jonathan Morales-Fuentes zaspal za volanom avtomobila, zaradi česar je vozilo trčilo ob drevo in zagorelo. Za to, da se je zgodba končala srečno, je zaslužen tudi policist Lance Anderson, ki se je pripeljal mimo in poklical na pomoč.

Ponesrečenec utrpel več poškodb

Pri reševanju iz gorečega vozila so reševalcem nekaj preglavic povzročile Jonathanove hlače, ki so se zataknile v razbitine avtomobila. Ko so jih prerezali, so ponesrečenca lahko izvlekli iz avtomobila. Po nesreči so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je prestal več operacij. Poškodoval si je ramo, oči in nos. Trenutno doma uspešno okreva.