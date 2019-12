V bizarni prometni nesreči jo je skupil svetovni rekorder

Bizarna prometna nesreča v Swanseaju, po kateri je ena od udeleženk v kritičnem stanju, se je zgodila, ko je dvonadstropni avtobus s streho trčil v podvoz mostu, skozi katerega je želel zapeljati.

O podrobnostih nesreče za zdaj valižanska policija še ne poroča.

Po pisanju otoških medijev so po nesreči zaradi malomarne vožnje aretirali 63-letnega voznika avtobusa.

Med potniki v avtobusu je bil tudi Kevin Young, nekdanji zvezdnik svetovne atletike iz ZDA, ki jo je po nesreči odnesel z zlomljenimi rebri in globoko ureznino na glavi, a z njim k sreči ni hujšega.

Na Twitterju se je po nesreči javil tudi Kevin Young:

Tough day trying to get to class, 2 broken ribs and head trauma. pic.twitter.com/8aVufMvX3H