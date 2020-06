Kaj je v ozadju pravkar uvedene karantene za (skoraj) vse prihode v Združeno kraljestvo?

Odlok izvajajo od tega ponedeljka, predvidenih je le nekaj izjem: vozniki tovornjakov, nujni zdravstveni delavci in potniki iz Irske, ki so pred prihodom v Združeno kraljestvo tam neprekinjeno bivali vsaj dva tedna.

Zdravstveni minister: Ukrep je smiseln

Odločitev o uvedbi karantene šele zdaj je za marsikoga zelo nenavadna, zlasti če upoštevamo, da je pogostost obolevanja s covidom-19 na Otoku (še vedno) občutno višja kot v marsikaterem delu Evrope.

Britanski minister za zdravje Matt Hancock. Foto: Reuters

Toda britanski minister za zdravje Matt Hancock vztraja, da je odločitev smiselna, ker kot pravi, medtem ko v Združenem kraljestvu pada dnevno število potrjenih novih okužb, število okužb, ki prihajajo iz tujine, narašča.

Oblast in opozicija na nasprotnih bregovih

Podobnega mnenja je notranja ministrica Priti Patel, ki je v parlamentu dejala, da ima ta ukrep znanstveno podlago in javno podporo ter rešuje življenja.

Britanska notranja ministrica Priti Patel močno podpira junijsko uvedbo obvezne karantene za potnike, ki vstopajo v državo. Foto: Reuters

S tem se ne strinja laburistični vodja Keir Starmer. “Ko so pred tedni druge države uvajale karanteno, je mi nismo, zdaj, ko jo vsi preklicujejo, pa jo mi uvajamo," je opozoril opozicijski vodja, ki bi karanteno nadomestil z obveznim testiranjem potnikov ob prihodu v državo.

Žebelj v krsto britanskega turizma

Nad to odločitvijo britanske vlade so osupnili predvsem v močno prizadetih panogah turizma in (letalskega) prevozništva, kjer so upali, da jim bo vendarle vsaj malo uspelo rešiti svoje močno ohromelo poslovanje s prihodom ljudi iz manj ogroženih držav.

Trije letalski prevozniki, British Airways, easyJet in Ryanair, so ob tem celo združili moči in bodo na sodišču zahtevali oceno smiselnosti ukrepa karantene v upanju, da ga bo sodišče odpravilo. Pravna podlaga za pritožbo je, da je 14-dnevna karantena ostrejša celo od smernic, ki veljajo za tiste, ki so že oboleli.

O'Leary: Idiotsko, neizvedljivo, neobvladljivo

Zgrešeni načrt bo imel uničujoče posledice za britanski turizem in širše gospodarstvo, tudi za tisoče delovnih mest, so povedali. Zanje bi bila sprejemljiva vrnitev na staro pravilo, ki je od 10. marca zahtevalo karanteno za prihode iz držav in področij z visokim tveganjem.

Glavni izvršni direktor letalskega prevoznika Ryanair Michael O'Leary. Foto: Reuters

Prvi mož Ryanaira Michael O'Leary, ki je dobro znan po svojih, "milo rečeno", neposrednih izjavah, je že ob prvih napovedih uvedbe splošne karantene dejal, da je to idiotsko, neizvedljivo in neobvladljivo. Meni, da bo enaka stopnja varnosti dosežena z maskami in merjenjem telesne temperature (a ob tem pozablja, da približno četrtina obolelih s covidom-19 sploh ne bo imela povišane telesne temperature).

Le redke države sprejemajo Britance

Po drugi strani pa mnoge evropske države ne sprejemajo potnikov iz Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, ker je ravno ta država ena od najmočneje prizadetih v pandemiji koronavirusa SARS-CoV-2, povzročitelja bolezni covid-19.

Na Otoku, predvsem pa tamkajšnja vlada, sicer upajo, da jim bo z nekaterimi turističnimi državami uspelo doseči dogovore o zračnih mostovih – Portugalska je denimo ena od redkih držav, ki bi bila po 1. juliju pripravljena sprejeti britanske in severnoirske turiste.

Toda letalske družbe opozarjajo, da še vedno ni nobenega dokaza, kako naj bi ti predlagani zračni mostovi zaživeli. Kaže, da bodo Britanci to poletje vendarle večinoma preživeli v svoji domovini.