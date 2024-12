Južnokorejski zakonodajalci so danes odstavili vršilca dolžnosti predsednika države Han Duck Sooja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Očitajo mu, da je aktivno sodeloval pri uporu, potem ko je njegov predhodnik Yoon Suk Yeol v začetku meseca razglasil vojno stanje. Poslanci vladajoče stranke so ob glasovanju o odstavitvi glasno protestirali.

"Sporočam, da je bil predlog za odstavitev predsednika Han Duck Sooja sprejet. Od 192 poslancev, ki so glasovali, jih je 192 glasovalo za odstavitev," je dejal predsednik narodne skupščine Woo Won Shik.

Poslanci južnokorejske vladajoče stranke so danes ob začetku glasovanja v parlamentu glasno protestirali. Po poročanju AFP so jezno skandirali in dvigovali pesti, nekateri pa so se pognali proti predsedniku parlamenta, potem ko je dejal, da je za začetek postopka o odstavitvi potrebna navadna večina 151 poslancev.

Han Duck Soo Foto: Reuters

Delo vršilca dolžnosti predsednika države naj bi po odstavitvi Hana prevzel finančni minister Choi Sang Mok.

Predlog za odstavitev Hana je v četrtek vložila južnokorejska opozicija, ker je zavrnil imenovanje treh sodnikov devetčlanskega ustavnega sodišča. S tem je Han po njihovem mnenju ogrozil v parlamentu potrjeni postopek odstavitve predsednika države Yoon Suk Yeola.

Na devetčlanskem ustavnem sodišču, ki je trenutno v postopku odločanja o razrešitvi predsednika Yoon Suk Yeola, so namreč trenutno nezasedena tri mesta. Sodišče sicer lahko sprejme odločitev tudi s šestimi obstoječimi člani, vendar pa trenutna sestava omogoča zavrnitev Yoonove odstavitve z le enim glasom proti.

Opozicijske stranke si zato prizadevajo, da bi Han imenoval še tri sodnike in s tem popolnil sestavo sodišča. To je doslej zavračal, kar po besedah vodje demokratske stranke Park Chan Daeja dokazuje, da "nima ne volje ne usposobljenosti za spoštovanje ustave".

Premier Han Duck Soo je sredi decembra postal vršilec dolžnosti predsednika države, potem ko so poslanci glasovali za odstavitev Yoon Suk Yeola.

Njihova odločitev je sledila razglasitvi vojnega stanja in začasni ukinitvi državljanskih svoboščin v začetku decembra, s čimer je Južna Koreja zdrsnila v najhujšo politično krizo v zadnjih letih. Poslanci so Yoona odstavili 14. decembra, nato je ustavno sodišče dva dni pozneje začelo postopek njegove razrešitve, ki ga mora končati v 180 dnevih. V primeru potrditve v Južni Koreji sledijo nove volitve.