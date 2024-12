Ustavno sodišče v Južni Koreji odloča o odstavitvi predsednika Yoon Suk Yeola, potem ko je parlament v soboto z dvotretjinsko večino podprl predlog opozicije za njegovo odstavitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z glasovanjem v parlamentu je bil Yoon suspendiran s položaja, vršilec dolžnosti predsednika pa je postal premier Han Duck Soo. Ta je že obljubil, da bo vso svojo moč usmeril v zagotavljanje stabilnega vodenja države.

Zaradi političnih pretresov ob postopkih za odstavitev predsednika države je medtem danes odstopil vodja Yoonove vladajoče Ljudske stranke (PPP) Han Dong Hoon. "Iskreno se opravičujem vsem, ki so trpeli zaradi razglasitve izrednega vojnega stanja," je dejal.

Preiskava še ni končana

Medtem se zaradi razglasitve vojnega stanja nadaljuje ločena preiskava proti Yoonu in njegovemu ožjemu krogu. Južnokorejsko tožilstvo je Yoona danes vnovič pozvalo na zaslišanje zaradi obtožb o zlorabi oblasti in spodbujanju poskusa upora, vendar se ni odzval. Če se bo to ponovilo, bi lahko preiskovalci zahtevali izdajo naloga za prijetje in prisilno privedbo na zaslišanje.

Peking se je danes odzval na začetek procesa na ustavnem sodišču v Seulu s pozivom k ohranjanju stabilnih odnosov, še poroča AFP. Odstavitve predsednika Yoona na kitajskem zunanjem ministrstvu niso želeli neposredno komentirati, češ da gre za notranjepolitično zadevo Južne Koreje.

"Južna Koreja je za Kitajsko pomembna bližnja soseda in prijateljska partnerica. Spodbujanje zdravega in stabilnega razvoja vezi med Kitajsko in Južno Korejo ter ohranjanje stabilnosti na Korejskem polotoku je v skladu s skupnimi interesi vseh vpletenih strani," so sporočili z ministrstva v Pekingu.