Johnson in EU drug drugemu pripisujeta odgovornost za izstopni dogovor

Britanski premier Boris Johnson se je po lastnih navedbah resnično trudil "premostiti prepad", da bi prišli do novega dogovora o izstopu Velike Britanije iz EU. Zdaj mora popustiti EU, je dejal ob predstavitvi svojega predloga dogovora v britanskem parlamentu. Bruselj mu medtem sporoča, da mora London pri predlogu opraviti še nekaj dela.

"Naši predlogi pomenijo kompromis in upam, da lahko parlament zdaj v nacionalnem interesu stopi skupaj za ta dogovor, da bi odprli novo poglavje prijateljstva z evropskimi sosedi in nadaljevali domače prednostne naloge," je po poročanju BBC poslancem dejal Johnson.

Priložnost, da EU in velika Britanija dosežeta dogovor

Kot je dodal, se je resnično trudil premostiti prepad in verjame, da je njegov načrt - v skladu z njim bi Severna Irska ostala del evropskega enotnega trga za blago, a zapustila carinsko unijo - priložnost tako Velike Britanije kot EU, da dosežeta dogovor. A če na strani Bruslja ne bo ustrezne volje, Britancem ne bo preostalo drugega, kot da 31. oktobra odidejo iz unije brez dogovora, je ponovil.

Johnson želi s svojim v torek predstavljenim predlogom doseči, da bi iz dogovora o brexitu umaknili tako imenovano irsko varovalo, ki naj bi preprečevalo vzpostavitev trde meje med Severno Irsko in Irsko. Poskrbelo naj bi za to, da na notranji meji ne bi bila potrebna nadzor blaga in carinjenja. Tovrstne nadzorne točke na nekdaj konfliktnem območju veljajo za kočljivo temo.

Foto: Reuters

Johnson namesto tega predlaga zapleteno ureditev, po kateri bi bil carinski nadzor obvezen, čeprav ga ne bi opravljali neposredno na meji. Johnson predlaga tudi, da bi na Severnem Irskem še naprej veljala evropska zakonodaja glede kmetijskih proizvodov in drugega blaga. Odločitev, kako dolgo bi to veljalo, pa Johnson polaga v roke severnoirskega parlamenta. Ta bi vsaka štiri leta odločal o tem.

Britanska opozicija je do predloga kritična

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je Johnsonov načrt že kritiziral. "Trenutni predlogi bi škodovali vsemu britanskemu gospodarstvu, še posebej gospodarstvu Severne Irske, in bi spodkopali velikonočni dogovor," je dejal.

"Velika Britanija zapušča EU, ne obratno"

Tudi v Evropski komisiji so glede Johnsonovih predlogov zadržani. "V predlogih Velike Britanije so nekatere problematične točke in ostaja še nekaj dela. A to delo mora opraviti Velika Britanija, ne obratno," je v Bruslju dejala tiskovna predstavnica komisije Natasha Bertaud.

"Spominjam, da Velika Britanija zapušča Evropsko unijo in ne Evropska unija Veliko Britanijo, in delamo vse, kar je v naši moči, da bi izstop potekal urejeno," je še poudarila in dodala, da EU noče biti odgovorna za izstop brez dogovora.

Da so v predlogu "problematične točke", je že v torek Johnsona v telefonskem pogovoru posvaril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Ta se bo danes o brexitu pogovarjal še z irskim premierjem Leom Varadkarjem.

Varadkar je danes ob robu obiska na Švedskem opozoril na pomanjkljivosti predloga britanskega premierja. "Menim, da sta dve glavni oviri," je dejal novinarjem. Po njegovem prepričanju je prva ovira, da mora o posebnih carinski ureditvi glasovati severnoirski parlament, druga pa da med Severno Irsko in Irsko niti ne bi smelo biti nadzornih točk ali carin, kot jih predlaga Johnson.

Novemu predlogu nasprotuje tudi Evropski parlament, ki ga v takšni obliki ne bi mogel podpreti. Usmerjevalna skupina za brexit v Evropskem parlamentu je v sporočilu danes opozorila, da predlog ne naslavlja pravih zadev, ki jih je treba rešiti, če bi se odpovedali irskemu varovalu - to so enotna ekonomija za cel irski otok, spoštovanje velikonočnega sporazuma in integriteto enotnega trga.