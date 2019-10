Johnson naj bi predstavil zadnji predlog dogovora o brexitu

Kot so danes sporočili z Downing Streeta, bo Johnson ob zaključku kongresa konservativcev predstavil "pravičen in razumen kompromis", še danes pa naj bi ponudbo predložil tudi Bruslju.

Poudarili so, da bo to zadnja ponudba

Če je Unija ne bo sprejela, bo Johnson uresničil grožnjo z izstopom brez dogovora, so dodali. Pod nobenim pogojem pa, kot izpostavljajo, britanski premier na vrhu EU 17. in 18. oktobra ne bo zaprosil za podaljšanje roka za brexit, ki se sicer izteče 31. oktobra.

"Izpeljimo brexit. To lahko storimo, moramo storiti in bomo storili," naj bi torijce danes po napovedih pozval Johnson.

Foto: Getty Images Po poročanju britanskega časnika Telegraph, ki je ekskluzivno pridobil Johnsonov predlog, naj bi britanski premier med drugim predlagal ureditev z dvema mejama za obdobje štirih let - torej mejo med Veliko Britanijo in Severno Irsko na morju ter carinski nadzor na irskem otoku med Irsko in Severno Irsko. Poleg tega bi za Severno Irsko za področje hrane in končnih izdelkov najmanj do leta 2025 veljala pravila notranjega trga EU.

Pričakovati je, da voditelji članic EU te alternative irskemu varovalu ne bodo sprejeli, saj bi morali Združenemu kraljestvu zagotoviti številne izjeme pri carinskih pravilnih EU.

Irsko varovalo, katerega namen je preprečiti vzpostavitev trde meje na irskem otoku po brexitu, je za Britance najbolj sporen del dogovora z EU. Zaradi njega je britanski parlament že trikrat zavrnil ločitveni dogovor z EU, ki ga je z Brusljem izpogajala vlada nekdanje premierke Therese May.

To varovalo, poznano po angleškem izrazu "backstop", predvideva vzpostavitev enotnega carinskega območja EU in Združenega kraljestva, v katerem ne bo ne carin ne kvot, bodo pa veljale skupne zunanje carine.

Johnson meni, da irsko varovalo pomeni ujetost Velike Britanije v EU, in želi, da bi ga odstranili iz sporazuma. Verjame, da bi bilo dogovor mogoče doseči na vrhu Unije 17. in 18. oktobra.