Brexit: slovensko podjetje povečalo zaloge v britanskem skladišču

Pripravljeni smo tudi na morebiten "trdi brexit", v dneh, ko se pogajanja med Evropsko unijo (EU) in Veliko Britanijo približujejo vrelišču, zatrjujejo na zunanjem ministrstvu. Tudi v škofjeloškem podjetju Sibo-G so se pripravili nanj s povečanjem zalog v britanskem skladišču in menijo, da bi uresničitev grožnje britanskega premierja Borisa Johnsona o izstopu brez dogovora le minimalno vplivala na njihovo poslovanje.

Britanski premier Boris Johnson vztraja, da bo dobra tri leta po referendumu in izglasovanemu odhodu iz EU Veliko Britanijo zdaj dokončno popeljal iz unije - z dogovorom ali brez. Foto: Reuters Britanski premier Boris Johnson je predstavil nov, po lastnih besedah zadnji predlog za dogovor z EU o brexitu.

Ključna točka razhajanja med Otočani in Evropsko unijo je ureditev meje z Irsko, kjer EU ne želi trde meje in predlaga tako imenovano irsko varovalo. A britanski parlament je zaradi te točke že trikrat zavrnil ločitveni dogovor z EU, Johnson meni, da bi, če privolijo v varovalo, Velika Britanija ostala ujeta v EU. Sveži predlog Johnsona se po njegovih besedah približuje EU v smeri, da na meji ne bo nadzora.

Ali je njegova rešitev sprejemljiva za Bruselj, še ni jasno. A odhajajoči predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je britanskega premierja že posvaril, da so v predlogu "problematične točke".

Časa zmanjkuje

Časa za iskanje skupne rešitve pa zmanjkuje, saj je rok za sklenitev dogovora konec tega meseca. Če ga ne dosežejo, bi lahko Johnson EU sicer zaprosil za novo podaljšanje roka za dogovor.

V skladu z nedavno sprejetim britanskim zakonom bi to celo moral storiti, a Johnson tega vsaj za zdaj ne namerava. Če EU ne privoli v zadnji predlog, bo Združeno kraljestvo unijo zapustilo brez dogovora, napoveduje.

Slovenija še upa na "urejen izstop"

"Podpiramo nadaljnjo ambicijo za urejen izstop," pravijo na zunanjem ministrstvu, ki ga vodi Miro Cerar. Foto: STA Na zunanjem ministrstvu, ki ga vodi Miro Cerar, še upajo na dogovor.

"Slovenija, skupaj s preostalimi državami članicami, spremlja položaj in obžaluje dejstvo, da Združenemu kraljestvu ni uspelo potrditi Sporazuma o izstopu. Podpiramo nadaljnjo ambicijo za urejen izstop," pravijo in dodajajo, da je tak izstop v največjem interesu tako Velike Britanije kot EU.

Če bi Britanci zaprosili za nov odlog, bi ga Slovenija, kot je mogoče razumeti iz teh besed, verjetno podprla. A uradno na ministrstvu povedo le: "Če bo britanska vlada podala zahtevo za novo podaljšanje datuma izstopa, bo o tem verjetno odločal Evropski svet na zasedanju v oktobru. V tem primeru bo Slovenija sprejela odločitev v dogovoru z drugimi državami članicami." Zasedanje Evropskega sveta in vrh unije bo 17. in 18. oktobra.

Povečali zaloge v britanskem skladišču

Sibo G proizvaja zamaške za zobno pasto, njihov največji kupec je britanska multinacionalka GSK. Dogodki kot je Brexit so neugodni, saj otežujejo načrtovanje, pravijo. Foto: STA Podjetja, ki prodajajo na Otok, se morajo vseeno pripraviti na najslabše. Eno od takih je škofjeloško plastičarsko podjetje Sibo-G, ki med drugim proizvaja zamaške za zobne paste. Njihov pomemben partnerji so globalni proizvajalci P&G, Novartis ter tudi britanski GSK.

"Vsekakor so dogodki, kot je brexit, neugodni, saj povzročajo negotovost kot tudi nezmožnost dobrega načrtovanja mesečnih nabavnih in prodajnih tokov na čisto operativni ravni. Ravno s tem namenom smo dvignili stanje zalog v skladišču v Veliki Britaniji. Menimo namreč, da se bodo pojavili zastoji in s tem povišanje povpraševanja," pravi Jure Butinar, vodja kadrov in marketinga v Sibo-G.

Obenem poudarja, da že več let načrtno krepijo prodajo zunaj Evrope, na primer v obeh Amerikah, Afriki in Rusiji, ter s tem zmanjšujejo odvisnost od ene prodajne regije.

Ob vseh navedenih ukrepih bi izstop brez dogovora le minimalno vplival na poslovanje, meni sogovornik.

Foto: STA

Zanemarljiv učinek

Letošnja študija ministrstva za gospodarstvo in Ekonomske fakultete v Ljubljani sicer kaže, da bi bil tudi v primeru trdega brexita skupen učinek na našo zunanjo trgovino zanemarljiv.

Slovenski izvoz v Veliko Britanijo bi se v primeru trdega brexita znižal za okrog tretjino, a študija predvideva, da je izpad nadomestljiv. Blagovna menjava med Slovenijo in Veliko Britanijo sicer zadnja leta raste, lani je dosegla okroglo milijardo evrov.

Bi bilo pa hkrati ogroženih do 900 delovnih mest, pri čemer je študija pokazala večji učinek na zaposlenost kvalificirane delovne sile (večji kot pri nekvalificirani delovni sili).

Slovenija pripravljena

Na ministrstvu pravijo, da je Slovenija pripravljena tudi za primer trdega brexita.

Vlada je več pozornosti kot posledicam za gospodarstvo namenila področju ohranjanja pravic državljanov, pravijo na ministrstvu, medtem ko je nekatera vsebinska področja po njihovem ustrezno uredila že EU.

Marca sprejeti zakon, ki se začne uporabljati na dan izstopa brez dogovora, ureja pravice britanskih državljanov, ki živijo v Sloveniji - dovoljenja za prebivanje in delo, upravičenost do socialnih transferjev. Zakon sicer le ohlapno določa pravila, če bo stopil v veljavo, bodo pristojni resorji pripravili vsa potrebna navodila, kako se bo napisano v zakonu izvajalo.

Po Evropi se je v zadnjem mesecu odvilo več protestov pod geslom Stop the coup (Ustavite udar), ki svarijo pred brexitom brez dogovora. Fotografija je nastala v Berlinu. Foto: Reuters

Na stotine novih carinikov

Brexit pa precej bolj meša štrene v glavnih trgovinskih partnericah. Te v en glas opozarjajo, da bo trgovina v primeru izstopa brez dogovora precej bolj zapletena kot zdaj.

A Evropska komisija v zadnjem sporočilu na to temo poudarja, da je EU stran na izstop brez dogovora pripravljena. Vsaka od 27 članic EU ima pripravljeno zakonodajo, ki ureja predvsem pravice državljanov, Veliki Britaniji bližnje države imajo tudi dodatne priprave, povezane s spremembami v logistiki in transportu.

Nemčija je oblikovala poseben kabinet za brexit, ki ga vodi sama kanclerka Angela Merkel. Foto: Reuters Nemčija je tako oblikovala kabinet za brexit, ki ga vodi sama kanclerka Angela Merkel. V primeru trdega brexita imajo pripravljen načrt za zaposlitev 900 novih carinikov. Pripravili so zakonodajo, ki bi uredila področje socialne varnosti, davkov, finančnih storitev. V Nemčiji živeči Britanci bi v primeru trdega brexita imeli devet mesecev časa, da si uredijo dovoljenja za prebivanje in delo.

Francija načrtuje zaposlitev 700 dodatnih carinikov do konca prihodnjega leta ter še 300 inšpektorjev, ki bodo na meji pregledovali uvoz hrane, rastlin, živih živali. Ob tem je namenila 50 milijonov evrov za dodatne prostore za to osebje v pristaniščih. Poteka tudi obveščanje podjetij o tveganjih v primeru trdega brexita. Poslanci so januarja sprejeli zakon, ki vladi odpira pot za izredne ukrepe v primeru trdega brexita, med drugim za ureditev statusa britanskih državljanov v Franciji.

Poljsko gospodarsko ministrstvo je v teh dneh na 430 tisoč poljskih podjetij, ki poslujejo z Britanci, naslovilo pismo in jih opozorilo na morebitne zaplete v primeru trdega brexita. Že pred tem so 800 tisoč Poljakov, ki živijo in delajo na Otoku, pozvali, da naj si uredijo status izseljenca. Do zdaj je to naredila le tretjina, težava pa je v tem, da se je Velika Britanija zavzela, da bo le registriranim uredila status tudi po morebitnem trdem brexitu.