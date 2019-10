Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravniki v Veliki Britaniji so diagnosticirali prvi primer psihoze zaradi brexita, je razvidno iz poročila v znanstveni reviji British Medical Journal. Za tovrstno psihozo je zbolel 40-letnik, ki so ga na zdravljenje zaradi hitrega poslabšanja duševnega zdravja sprejeli nekaj tednov po referendumu o brexitu poleti 2016.

Duševno zdravje moškega se je hitro poslabšalo po razglasitvi rezultatov referenduma, na katerem so Britanci glasovali za izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Moški je bil resno zaskrbljen zaradi brexita, po poročanju portala Politico piše v poročilu.

Imel je prisluhe ter paranoidne, napačne in bizarne iluzije, je zapisal Mohammad Zia Ul Haq Katshul z Inštituta za duševno zdravje univerze v Nottinghamu, ki je zdravil moškega. Po referendumu se moški ni mogel sprijazniti s političnimi dogodki, ki so se dogajali okoli njega, resno so ga začeli skrbeti tudi rasni incidenti. Moškega je bilo sram, da je Britanec, dodaja zdravnik.

"Politični dogodki lahko delujejo kot večji psihološki stresorji in imajo pomemben vpliv na duševno zdravje ljudi, predvsem tistih, ki so dovzetni za razvoj duševnih bolezni," v poročilu pojasni Haq.

V poročilu je še opozoril, da je moški doživel podoben napad 13 let prej po večjem stresu, povezanem z delovnim mestom, in bil tudi sicer bolj občutljiv na stres. To je imelo po mnenju zdravnikov pomembno vlogo tudi pri "psihozi zaradi brexita".

Pacient je po dveh tednih zdravljenja z zdravili okreval, še piše Haq.