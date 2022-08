Je sedemletnica plezala na kip, ki ji je vzel življenje?

Lavinia Trematerra, from Italy, was struck by the object weighing around 200kg (440lbs) in the courtyard of a hotel in Munich on Friday evening https://t.co/mEBpHhAHT5 — Sky News (@SkyNews) August 28, 2022

Sedemletna Lavinia Trematerra iz Neaplja je z družino preživljala počitnice v enem od hotelov v Münchnu.

V petek zvečer se je z nekim dečkom igrala na hotelskem dvorišču, ko se je okoli 19.30 nanju prevrnil približno 200 kilogramov težak in meter in pol visok kip, ki ni bil pritrjen na podstavek, je pa tam stal že okoli 20 let.

Otroške krike so zaslišali trije ljudje in takoj priskočili na pomoč ter dvignili kip. Medtem ko so reševalci pomagali dečku, so Lavinio že odpeljali v tamkajšnjo bolnišnico. Dve uri kasneje je deklica umrla zaradi hudih poškodb.

Le nekaj ur po nesreči je dekličina mati, odvetnica Valentina Poggi, na družbenih omrežjih zapisala: "Si in vedno boš naš angel. Počivaj v miru, ljubezen najinega življenja." Njen oče Michele Trematerra, prav tako odvetnik, je zapisal: "Naše življenje se je spremenilo."

Je med igro plezala na kip?

Pri münchenski policiji, kjer so sprožili preiskavo, so po poročanju časnika Süddeutsche Zeitung povedali, da je bil kip postavljen na betonsko ploščo, veliko 40 krat 40 centimetrov. Incident še preiskujejo, raziskali bodo tudi trditve, da je Lavinia morda splezala na kip, preden je ta padel nanjo.

"Glede na trenutne podatke izključujemo namerno dejanje," so še sporočili s policije.

Lavinia Trematerra morta schiacciata da una statua, aperta un'inchiesta https://t.co/WMCf9q9jpC — infoitesteri (@infoitesteri) August 28, 2022

Po poročanju Italy24News naj bi družina tistega dne zapustila Nemčijo in odletela domov v Neapelj.