Po usodni nesreči: vozniki športnih avtov na dodatno usposabljanje

Premier zvezne države Južna Avstralija Peter Malinauskas je razkril, da bo vlada pripravila novo zakonodajo, s katero se bodo lotili problematike voznikov superšportnih avtov. Vsak lastnik se bo moral, če bo želel sesti za volan svojega pregrešno dragega in močnega avta, udeležiti posebne šole vožnje in pridobiti posebno dovoljenje, ki jim bo dovoljevalo vožnjo s superšportnimi avti v Avstraliji.

Predlog novega zakona bi prinesel "novo shemo za izdajanje dovoljenj za voznike, ki želijo voziti elitne zmogljive superšportne avtomobile", so zapisali v uradnem sporočilu premierja Južne Avstralije. Sočasno bi radi "spremenili zakon, ki voznikom, obtoženim umora osebe, prepoveduje imeti vozniško dovoljenje, dokler njihov primer ni rešen".

Voznik lamborghinija ubil najstnico

Kot je še potrdil Malinauskas, pri pripravi zakona sodelujeta tudi policija Južne Avstralije in urad generalnega državnega tožilca. Kampanjo za spremembo zakona sta začela starša Sophie Naismith, ki jo je leta 2019 pred kitajsko restavracijo zbil voznik lamborghinija. Alexander Campbell, voznik belega lamborghinija, je priznal krivdo in ob tem navedel, da ni vozil previdno. S tem se je izognil sojenju za umor zaradi malomarne vožnje.

"Želim se zahvaliti Pii in Luku za njuno zagovorništvo in upam, da bodo te reforme preprečile, da bi se takšna tragedija zgodila drugi družini. Ustreznim vladnim agencijam sem naročil, naj nemudoma začnejo pripravljati zakonodajo, in upam, da bo parlament podprl te pomembne reforme," je v izjavi dejal Malinauskas. Zakonodajo naj bi bila v parlament vložili do konca leta, premier pa že pričakuje odpor lastnikov superšportnikov.