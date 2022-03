Japonsko stresel močan potres, nevarnost cunamija

Kmalu po potresu so za dele severovzhodne obale izdali opozorilo o enometrskih valovih.

#Earthquake ( #地震 ) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.5 || 63 km SE of #Sendai -shi ( #Japan ) || 10 min ago (local time 23:36:37). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Negg3S8IAH

Informacij o tem, ali je prišlo do poškodb v jedrski elektrarni v Fukušimi, kjer je cunami leta 2011 povzročil največjo jedrsko nesrečo v sodobni zgodovini, za zdaj ni.

Two powerful 7.3 and 6.4 magnitude earthquakes off the coast of Fukushima in northern Japan. Tsunami warning issued.#Tokyo Electric Power says nearly 2.1 million households without power after #earthquake. pic.twitter.com/O8e26rX1ns