Potresi vedno presenetijo

Tudi danes, kljub vsej tehnologiji in napredku, še vedno ni mogoče napovedati, kdaj in kje se bo zgodil naslednji potres. Tako je ena glavnih značilnosti potresa zagotovo ta, da nas vedno preseneti. A čeprav se potresov ne da napovedati, se lahko nanje pripravite, tako da se naučite pravilnega in hitrega ukrepanja, ne glede na to, kje vas potres preseneti. Ne pozabite pa še na ustrezno zavarovanje za svoj dom.

Najmočnejši potresi 21. stoletja

Potresna ogroženost posameznih območij se po svetu precej razlikuje. Ni presenetljivo, da se je najmočnejši potres v 21. stoletju zgodil v Indoneziji, ki leži na geološko najbolj aktivnem območju na Zemlji. 26. decembra 2004 se je močno streslo dno Indijskega oceana. Indijsko-avstralska plošča se je zarila pod evrazijsko, kar je povzročilo potres z magnitudo 9,1, tresenje tal pa so začutili še na več tisoč kilometrov oddaljenem območju.

Potres v Petrinji na Hrvaškem Foto: Reuters

Konec lanskega leta pa se je močno streslo tudi v naši bližini, ko je mesto Petrinja na Hrvaškem stresel močan potres z magnitudo 6,2 in povzročil tudi večjo gmotno škodo. Tresenje tal smo takrat lahko začutili tudi v Sloveniji.

Na potres se čim bolje pripravimo

Res je, da seizmologi ne morejo napovedati, kdaj in kje se bo zgodil naslednji potres, a to še ne pomeni, da se ne moremo nanj ustrezno pripraviti. Pravilnega ukrepanja se lahko zlahka naučimo. Glede na to, kje vas potres preseneti, doma, v službi, na poti ali na prostem, morate upoštevati le nekaj osnovnih ukrepov.

Če ste med potresom v dvigalu in se to ne ustavi samo, potem pritisnite tipko najbližjega nadstropja na vaši poti. Ko se vrata odprejo, izstopite. Postavite se stran od oken in steklenih površin tem čim bližje nosilnim stenam. Če se vrata ne odprejo sama, jih ne poskušajte odpreti s silo. Foto: Thinkstock

Če ste med potresom doma:

ostanite v prostoru in ne uporabljajte dvigala in stopnic,

če imate v bližini masivno mizo, se skrijte pod njo, zvijte se, z eno roko zaščitite glavo, z drugo pa se primite mize,

če vas potres preseneti med spanjem, ostanite v postelji in si glavo zaščitite z rokami ali vzglavnikom,

če ste med potresom v dvigalu in se to ne ustavi samo, pritisnite gumb naslednjega nadstropja in izstopite.

Na prostem in v javnih prostorih:

na prostem se vedno poskusite umakniti strah od kakršnihkoli nepremičnin,

če ste se znašli v mestu, med hišami in stolpnicami, se poskusite umakniti med podboje vhodnih vrat zgradb,

v hribih se izogibajte robom in previsnim stenam,

v trgovini se umaknite od polic, glavo si zavarujte z rokami ali kakšnim drugim predmetom.

Če je le mogoče na prostem stopite stran od hiš in stolpnic. Foto: STA

V avtomobilu:

zapeljite avtomobil ob rob cestišča in ga počasi ustavite,

avtomobil naj bo čim bolj oddaljen od vsega, kar bi lahko padlo nanj,

ne zapuščajte avtomobila, če so nanj padli električni kabli.

Več nasvetov in koristnih informacij o tem, kako ravnati med potresom in tudi po njem, najdete v članku Potresi vedno pretresejo.

Kako vam lahko pomaga zavarovanje?

Poleg tega, da znate ob potresu čim bolje poskrbeti za svojo varnost, je pomembno tudi, da si zagotovite pomoč pri sanaciji škode po potresu, ki vam bo omogočila, da boste imeli čim prej spet varen dom. Govorimo seveda o zavarovanju vašega doma in opreme v njej. Ko je govora o potresu, naša lastnina ni v nevarnosti le zaradi potresa, temveč tudi zaradi vseh drugih katastrofalnih škod, ki so posledica potresa, kot sta na primer požar in eksplozija. Potresno zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, s katerim lahko nadgradite svoje zavarovanje doma, vključuje oboje – kritje za primer škode, ki jo neposredno povzroči potres, ter tudi za primer druge škode, ki nastane kot posledica potresa.

Ob morebitnih množičnih škodah, ki lahko nastanejo kot posledica potresa, je pomembno, da lahko zavarovalnice hitro pomagajo tistim, ki so zaradi potresa resno ogroženi in se spoprijemajo z najhujšimi posledicami. Prav zato, ker se v takih trenutkih ni mogoče ukvarjati z manjšimi zidnimi razpokami, se potresno zavarovanje ne more skleniti brez odbitne franšize. To pomeni, da je zavarovanec pri škodi vedno soudeležen tudi sam, zavarovalnica pa izplača le škodo, ki je nad franšiznim zneskom.

Svoje zavarovanje za dom lahko pri Zavarovalnici Triglav kadarkoli dopolnite s kritjem za potres. Foto: Siol.net

Brez obiska poslovalnice Potresno zavarovanje lahko sklenete v okviru zavarovanja doma tudi preko spleta. Lahko pa ga sklenete z zastopnikom in to kadarkoli, ne samo ob obnovi obstoječega zavarovanja.

Veste, na kako potresno nevarnem območju živite?

Kraji po Sloveniji so različno izpostavljeni potresni nevarnosti. Foto: Arso

Kraji po Sloveniji so namreč različno potresno izpostavljeni. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje so potresno bolj izpostavljeni kraji med severozahodom in jugovzhodom države. Možnost potresa je večja v severnoprimorski regiji, v Ljubljani in v krajih jugovzhodne Slovenije. Na premijo potresnega zavarovanja poleg drugih dejavnikov, kot so način gradnje in starost objekta, vpliva tudi območje, kjer se vaš dom nahaja. Zavarovalnica je za Slovenijo določila 4 potresne cone glede na potresno izpostavljenost območij.

Kako pa je v večstanovanjskih objektih?

V večstanovanjskih objektih je pogosto vprašanje, kdo naj sklene posamezno zavarovanje. Kako je torej pri zavarovanju za primer potresa? Naj to sklene upravitelj ali vsak lastnik stanovanja posebej? Upravnik običajno uredi zavarovanje vse zgradbe. Če se stanovalci s tem strinjajo, lahko zavaruje vso zgradbo tudi za primer potresa.

V večstanovanjskih objektih je priporočljivo imeti tudi lastno zavarovanje za potres. Foto: ThingLink

Vedno je dobro preveriti, kakšno zavarovanje je sklenil upravitelj, le tako ga lahko po potrebi dopolnite s svojim individualnim zavarovanjem. Ne glede na to, kaj je zavaroval upravnik, pri Zavarovalnici Triglav svetujejo, da svoj dom zavarujete tudi individualno in h kritjem dodate potresno zavarovanje. Lahko se na primer zgodi, da je zavarovalna vsota pri zavarovanju večstanovanjske zgradbe prenizko ocenjena. V tem primeru lahko vi razliko v povračilu škode uveljavljate po svoji individualni polici.