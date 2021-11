Janša: Izredne zdravstvene razmere zahtevajo več sodelovanja in medsebojnega usklajevanja

Janša je izpostavil, da je "pandemija covida-19 pokazala, da morajo partnerji Asema najti načine za soočanje z globalnimi izzivi". "Boljše sodelovanje in učinkovit odziv na krize in izredne zdravstvene razmere zahtevata več sodelovanja in medsebojnega usklajevanja," se je zavzel.

"Premagovanje pandemije zahteva tako solidarnost, zlasti glede dostopa do cepiv, kot krepitev odpornosti družb. EU se tega popolnoma zaveda in je zato največja donatorka cepiva na svetu," je dejal Janša, ki se vrha Asema udeležuje v vlogi premierja predsedujoče države Svetu EU in regionalnega koordinatorja za evropsko skupino.

Janša je v svojem nagovoru izpostavil še, da je pandemija drastično pospešila digitalizacijo. Univerzalni dostop do širokopasovnih in digitalnih aplikacij je postal ključen za gospodarsko okrevanje in dolgoročni razvoj. Slovenija lahko na tem področju ponudi marsikaj, je še dejal predsednik slovenske vlade.

"Ponosni smo, da gostimo mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca. Naši raziskovalci in oblikovalci politik so osredotočeni na razvoj etične uporabe umetne inteligence v skladu z demokratičnimi vrednotami in spoštovanjem človekovih pravic," je povedal.

To je ključno za gospodarsko okrevanje po pandemiji

Uradni gostitelj srečanja, kamboški premier Hun Sen je prav tako pozval h krepitvi multilateralizma za pospešitev svetovne rasti. Pomen multilateralizma v boju proti pandemiji covida-19 in za zagon gospodarskega okrevanja so poudarili tudi ostali azijski in evropski voditelji.

"Večstransko sodelovanje, zlasti močni odnosi med Evropo in Azijo, je ključnega pomena za naše okrevanje na svetovni ravni. Covid-19 je vplival na vse države in regije sveta ter na vse vidike našega življenja. To kaže, kako zelo smo povezani," je dejal predsednik Sveta EU Charles Michel.

Evropsko unijo na vrhu zastopa tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je opozorila na močne trgovinske odnose in tesne vezi med obema stranema in poudarila, da lahko celini skupaj veliko dosežeta.

Vrha se med drugim zadnjič v svoji vlogi udeležuje tudi odhajajoča nemška kanclerka Angela Merkel, ki je poudarila pomen gospodarske soodvisnosti in sodelovanja med Evropo in Azijo kot temelja blaginje. Poudarila je, da je glede na spremembe svetovnih političnih razmer od ustanovitve srečanja Asem pred 25 leti mnoga svetovna vprašanja zdaj mogoče rešiti le skupaj.

Glavna tema 13. azijsko-evropskega srečanja, ki ga tokrat gosti Kambodža, je sicer spodbujanje učinkovitega multilateralizma in skupnega odziva pri spoprijemanju s pandemijo covida-19. Med ostalimi temami vrha so še podnebne spremembe, povezljivost, ženske, mir in varnost, regionalna vprašanja ter vključujoča in trajnostna rast in razvoj.

Asem je neformalen medregijski forum za krepitev političnega, gospodarskega in kulturnega dialoga med Evropo in Azijo. V okviru Asema se srečujejo voditelji evropskih in azijskih držav, Evropske unije in predstavniki Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean). Vrh Asema običajno poteka vsaki dve leti, vendar je bil lani zaradi pandemije covida-19 preložen.