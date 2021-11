ECDC: Slovenija ostaja med najslabšimi v Evropi

Na danes posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) skorajda celotna srednja in vzhodna Evropa, vključno s Slovenijo, ostajata temno rdeči. Evropska unija je resda trenutno pretežno rdeča, a vendarle je, z redkimi izjemami, vidna ločnica med svetlejšim zahodom in temnejšim vzhodom povezave.

Slovenija je v celoti temno rdeča, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko z vidika pandemije covid-19, že vse od 23. septembra. Prav tako je trenutno temno rdeč preostanek srednje in vzhodne Evrope oziroma Evropske unije, z izjemo Romunije in približno polovice Bolgarije, ki sta tokrat v svetlejšem odtenku rdeče. Razmere v teh dveh članicah unije se očitno občutno izboljšujejo, potem ko so bile razmere tam še pred nekaj tedni alarmantne.

Najboljšo epidemiološko sliko ima Italija

Nemčija je načeloma razdeljena na dve polovici − na vzhodnejšo in južnejšo temno rdečo ter na zahodnejšo in severnejšo svetlejšo rdečo. Na zahodu Evrope v temno rdeči barvi izstopajo Irska, Danska, Nizozemska in Belgija, kjer te dni beležijo rekordne dnevne poraste okužb z novim koronavirusom od začetka pandemije. Najboljša epidemiološka slika je medtem v Italiji, katere velik del ostaja oranžen. Oranžni so tudi Malta in posamezni deli sicer rdečih Španije, Francije ter Švedske, a so ti veliko manjši kot v Italiji.

Na zemljevidu ECDC zelene barve ni videti

S temno rdečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna pojavnost okužb z novim koronavirusom na 100 tisoč prebivalcev presega 500, pri izračunih pa sicer upoštevajo tudi delež pozitivnih testov. Z oranžno barvo so na zemljevidu označena območja, kjer 14-dnevna pojavnost okužb ne presega 75, če je delež pozitivnih testov nad štirimi odstotki, ali kjer 14-dnevna pojavnost okužb ne presega 200, če je delež pozitivnih testov pod štirimi odstotki. Med temno rdečo in oranžno je rdeča barva, medtem ko "najboljše" zelene na zemljevidu ECDC trenutno ni videti.