Izziv na TikToku, zaradi katerega so umrli že štirje ljudje

Taki izzivi so lahko tudi usodni.

Na TikToku so zaradi skakanja s prehitrega čolna v pol leta v Združenih državah Amerike umrle že štiri osebe. Zaradi novega trenda so se ljubitelji adrenalina utopili, "čemur bi se lahko gladko izognili", je nedavne dogodke komentiral stotnik reševalne službe Alabama Jim Dennis.

Dangerous TikTok trends claim 4 lives in 6 months in Alabama: officials https://t.co/QLL8Ktdw2Y pic.twitter.com/OpM95bkGAA — New York Post (@nypost) July 9, 2023

V zvezni državi Alabama so v zadnjih mesecih umrle najmanj štiri osebe, potem ko so podlegle novemu in tudi smrtonosnemu trendu na TikToku.

Ljubitelji adrenalina skačejo ali pa se zvračajo z gliserjev, posledice pa so lahko tudi zlomljen vrat ali utopitev.

"V zadnjih šestih mesecih smo imeli štiri utopitve, ki bi se jim zlahka izognili. Delali so TikTokov izziv. Videti je tako, da vstopiš v čoln, ki se premika z veliko hitrostjo, in se vržeš v vodo. Ali pa niti ne skočiš, temveč se samo nagneš v vodo," je za New York Post povedal Dennis.

Prva žrtev je umrla februarja na reki Coosa, medtem ko so njegovi žena in otroci dogajanje opazovali s čolna. "Na žalost je posnela njegovo smrt," je še dejal Dennis.

Kljub tragičnemu koncu še trije niso upoštevali opozoril reševalcev. "Mislim, da bodo ljudje prej naredili kakšno neumnost, če jih snema kamera, ker se želijo pokazati pred prijatelji na družbenih omrežjih," je še komentiral stotnik.