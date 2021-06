Izvršni ukaz: Biden prepovedal vstop v ZDA zaradi položaja na Zahodnem Balkanu

Joe Biden je sklenil, da položaj na Zahodnem Balkanu v zadnjih dveh desetletjih ogroža napredek v smeri učinkovitega in demokratičnega vladanja ter integracijo v evroatlantske ustanove. V to je vključeno tudi spodkopavanje povojnih sporazumov in ustanov. Vse to po Bidnovem sklepu predstavlja grožnjo nacionalni varnosti in zunanji politiki Združenih držav Amerike. Foto: Reuters