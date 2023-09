Izrazi sožalja ob smrti Napolitana tudi iz Slovenije

"V imenu Republike Slovenije po smrti nekdanjega predsednika Italije Giorgia Napolitana izrekam sožalje in globoko sočutje predsedniku Sergiu Mattarelli in prebivalcem Italije," je na omrežju X zapisala predsednica.

On behalf of the Republic of Slovenia, I express my condolences and deepest sympathies to President Sergio Mattarella and the people of Italy following the death of the Former President of the Italian Republic Giorgio Napolitano.@Quirinale